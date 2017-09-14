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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 01:09
ниху ху себе
ЗМІ: У Китаї затонув новітній атомний підводний човен
Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь Китаю, пише The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників.
Інцидент, який китайська влада намагалася приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року. І це спіткало країну в той час, коли вона наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.
США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.
“Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай наполегливо намагається скоротити цей розрив. Китай намагається диверсифікувати виробництво атомних підводних човнів. Воно було зосереджене в північно-східному місті Хулудао, але зараз Китай переходить до виробництва атомних ударних підводних човнів на суднобудівному заводі Учан поблизу Уханя”, – пише видання.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 05:38
Wirująświatła написав:
НА ВХОДЕ: Корумпированное и пронизанное насквозь тотальным воровством из бюджета гос-во(наши налоги,мы ж мало платим,надо 99% дохода отдать) с НЕпрофессиональной и НЕдобровольной армией с постоянно врущим ворьём во главе(МО)
НА ВЫХОДЕ: 10% от общего количества военнослужащих в СЗЧ
Решение - всех местных слюнобрызжащих патриотов с лопатами на восток и за отход с оборонительных позиций под Покровском как при Йосе в расх....
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 07:07
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:14
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Встретится чтобы сказать"вы мне не интересны".
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:17
барабашов написав:
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:20
stm написав: Letusrock написав: Shaman написав:
ще раз скажу - декілька обліківок свідомо розганяють зневіру (гадаю в декого робота така). ти їх підтримуєш, не розуміючи що все це грає на користь ворога...
дурниця, нема тут жодних "обліківок", масштаб не той. Тут вам не фейбуки де тисячі коментарів під одним дописом
Це може хтось вважає форум finance.ua тим самим місцем де Фродо має кинути перстень в жерло вулкана Ородруін? Тоді тут мають бути "обліківки" навіть буданова, медведчука та патрушева))
Я от Буданова. Вы от Медведчук а или Патрушева? ))) И почему тестер вас грудью защищает не меньше, чем я казнокрадов. Что вы такое умеете? )))
Ви часто пишете про "грудь"? Це синдром хотаба?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:25
*Трамп просто преобразился! )))
Трамп заявил в пятницу, что хотел бы вновь заключить ядерную сделку с Ираном в случае своего избрания...
Чуть ранее он же ее и расторг после того как ее заключил Обама...))*(с)
Якщо це дійсно так, то Трамп прикольний хлопак.
Бо послідовний))
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