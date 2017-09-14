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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007010071100721007310074>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рекорд. Поляки на митниці затримали українську біженку, яка намагался вивезти готівкою 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів

Повідомляється, що українську митницю вона перетнула без проблем
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:49

  Mimohod написав:Рекорд. Поляки на митниці затримали українську біженку, яка намагался вивезти готівкою 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів

Повідомляється, що українську митницю вона перетнула без проблем

завозити ж наче не заборонено. може, дурненька, не декларувала просто
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:57

Для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.
Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.
https://news.novyny.live/garris-zaiavil ... 02507.html

Власне чим це відрізняється від *просто перестать стрелять*?
Просто вивести війська.

Тобто замість реальних інструментів завершення війни (наприклад, переходу на інший рівень допомоги Україні партнерами - від санкцій до зброї) вона веде мову про просто "вивести війська"... та кеп-очевидне, що з поточним рівнем допомоги пу "не має наміру цього робити".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:58


Трам ему скажет, что при его победе, ЗЕ лучше проводит выборы и доброволно уходит.
А ещё победе Трампа могут радоваться население Зап.Укрины. Они могут достать из сундуков свои вторые паспорта Венгрии, Словакии, Румынии и т.д. и заявить не боясь, что они граждане этих стран.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:03

  detroytred написав:Для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.
Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.
https://news.novyny.live/garris-zaiavil ... 02507.html

Власне чим це відрізняється від *просто перестать стрелять*?
Просто вивести війська.

Тобто замість реальних інструментів завершення війни (наприклад, переходу на інший рівень допомоги Україні партнерами - від санкцій до зброї) вона веде мову про просто "вивести війська"... та кеп-очевидне, що з поточним рівнем допомоги пу "не має наміру цього робити".
меньше всего на свете нужно слушать предвыборные речи кандидатов. Зе тоже обещал рай с миллиардом деревьев. Кандидаты скажут шо угодно, лишь бы за них проголосовали. Что в голове у путина знает только путин, и то не до конца (цели сво менялись несколько раз).
  detroytred написав:Мають лише одну мету - позитивний для себе вплив на вибори.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 вер, 2024 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:04

  Игорь Алексеевич написав:

Трам ему скажет, что при его победе, ЗЕ лучше проводит выборы и доброволно уходит.

Навряд.
Трамп буде демонструвати підтримку Зе та України.
Це потрібно для, як мінімум, майбутніх виборів.
Інакше нема ніякого сенсу йому погодитися на цю зустріч.

Всі. Тілорухи. Будь-кого. Зара. Мають лише одну мету - позитивний для себе вплив на вибори.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:08

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:13

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:

Трам ему скажет, что при его победе, ЗЕ лучше проводит выборы и доброволно уходит.

Навряд.
Трамп буде демонструвати підтримку Зе та України.
Це потрібно для, як мінімум, майбутніх виборів.
Інакше нема ніякого сенсу йому погодитися на цю зустріч.

Всі. Тілорухи. Будь-кого. Зара. Мають лише одну мету - позитивний для себе вплив на вибори.
чому не має сенсу? Може й послати прилюдно. Зеленський як і вся наша дипломатія вно грає на стороні демократів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:56

  Banderlog написав: чому не має сенсу? Може й послати прилюдно. Зеленський як і вся наша дипломатія вно грає на стороні демократів.

Да це, мені здається, буде вже занадто навіть для такого ексцентричного, як Трамп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:03

  whois2010 написав:
  Mimohod написав:Рекорд. Поляки на митниці затримали українську біженку, яка намагался вивезти готівкою 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів

Повідомляється, що українську митницю вона перетнула без проблем

завозити ж наче не заборонено. може, дурненька, не декларувала просто

Першими вона порішала з нашими, а потім пішла до поляків. То куди вона вивозила?
Mimohod
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