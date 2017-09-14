Для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. https://news.novyny.live/garris-zaiavil ... 02507.html
Власне чим це відрізняється від *просто перестать стрелять*? Просто вивести війська.
Тобто замість реальних інструментів завершення війни (наприклад, переходу на інший рівень допомоги Україні партнерами - від санкцій до зброї) вона веде мову про просто "вивести війська"... та кеп-очевидне, що з поточним рівнем допомоги пу "не має наміру цього робити".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Трам ему скажет, что при его победе, ЗЕ лучше проводит выборы и доброволно уходит. А ещё победе Трампа могут радоваться население Зап.Укрины. Они могут достать из сундуков свои вторые паспорта Венгрии, Словакии, Румынии и т.д. и заявить не боясь, что они граждане этих стран.
detroytred написав:Для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. https://news.novyny.live/garris-zaiavil ... 02507.html
Власне чим це відрізняється від *просто перестать стрелять*? Просто вивести війська.
Тобто замість реальних інструментів завершення війни (наприклад, переходу на інший рівень допомоги Україні партнерами - від санкцій до зброї) вона веде мову про просто "вивести війська"... та кеп-очевидне, що з поточним рівнем допомоги пу "не має наміру цього робити".
меньше всего на свете нужно слушать предвыборные речи кандидатов. Зе тоже обещал рай с миллиардом деревьев. Кандидаты скажут шо угодно, лишь бы за них проголосовали. Что в голове у путина знает только путин, и то не до конца (цели сво менялись несколько раз).
detroytred написав:Мають лише одну мету - позитивний для себе вплив на вибори.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 вер, 2024 09:06, всього редагувалось 2 разів.