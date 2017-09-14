ЗМІ: У Китаї затонув новітній атомний підводний човен
Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь Китаю, пише The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників.
Інцидент, який китайська влада намагалася приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року. І це спіткало країну в той час, коли вона наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.
США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.
“Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай наполегливо намагається скоротити цей розрив. Китай намагається диверсифікувати виробництво атомних підводних човнів. Воно було зосереджене в північно-східному місті Хулудао, але зараз Китай переходить до виробництва атомних ударних підводних човнів на суднобудівному заводі Учан поблизу Уханя”, – пише видання.
От этого города до ближайшего моря 500 км. навпростець
Mimohod написав:Рекорд. Поляки на митниці затримали українську біженку, яка намагался вивезти готівкою 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів
Повідомляється, що українську митницю вона перетнула без проблем
Це ж напевно "бідося" втікає з розбитих сіл Зарічного, чи Торського? 100500%, що в її хату попав снаряд, але вона чудом залишилась жива! А тоді швидко викопала з-під груші 355К ойро і 46К баксів і подалась у світи...
На встрече скорее всего говорить будет Трамп а Зеля молча слушать все что о нем думают, иногда кивать головой. Слишком разные весовые категории. Публично конечно сообщат про глубокое взаимопонимание и всестороннюю поддержку.
Він скаже - Зеля, ті всі твої плани перемоги до звізди!)) А Я(Трамп) - як прийду до влади, то зразу опущу нафту до 40$ і ще зроблю те і те, що опустить пуйла і він сам буде просити переговорів! Вже до кінця цього року!!!(Я ж Гордону не просто так це все прошепотів на вушко)
ЗМІ: У Китаї затонув новітній атомний підводний човен
Новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь Китаю, пише The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників.
Інцидент, який китайська влада намагалася приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року. І це спіткало країну в той час, коли вона наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.
США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.
“Підводні технології вже давно є сферою переваги США, але Китай наполегливо намагається скоротити цей розрив. Китай намагається диверсифікувати виробництво атомних підводних човнів. Воно було зосереджене в північно-східному місті Хулудао, але зараз Китай переходить до виробництва атомних ударних підводних човнів на суднобудівному заводі Учан поблизу Уханя”, – пише видання.
От этого города до ближайшего моря 500 км. навпростець
Успіх написав:Він скаже - Зеля, ті всі твої плани перемоги до звізди!)) А Я(Трамп) - як прийду до влади, то зразу опущу нафту до 40$ і ще зроблю те і те, що опустить пуйла і він сам буде просити переговорів! Вже до кінця цього року!!!(Я ж Гордону не просто так це все прошепотів на вушко)
По нафті це вже робиться і без Трампа. ОПЕК старалась як могла підвищити ціни на нафту, до 100$, обмежуючи свій видобуток, та США і інші у відповідь просто нарощують свій і займають їх нішу. В результаті саудити вже на межі виходу із домовленостей ОПЕК по обмеженням. У них сама нижча собівартість видобутку, можуть розконсервуватись і зробити нафту на рік-півтора по 10-15$ і вибити взагалі усіх конкурентів з ринку. Тоді в першу чергу постраждає РФ, у якої видобуток найдорожчий, їх бюджету треба мінімум 50+.
Американские разведывательные службы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой против США и их партнеров по коалиции, возможно, летальными атаками, если они согласятся предоставить ВСУ разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов в глубине России.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход конфликта, поскольку украинцы пока имеют ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут предоставить западные союзники.
Оценка освещает то, что аналитики разведки считают потенциальным риском и неопределенной выгодой от принятия такого решения о разрешении на дальние удары вглубь РФ.
Полученные данные могут частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение, и продемонстрировать внутреннее давление на него, которое заставило его отказать Зеленскому в просьбе.
Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что остается непонятным, что Байден решит сделать.
Зеленский публично и частным образом лоббировал полномочия на использование ракет.
Лидер РФ Владимир Путин часто прибегал к угрозам, чтобы удержать Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции от предоставления более современных систем вооружений украинцам.
Критики Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники их подхода говорят, что он был в значительной степени успешным в предотвращении жестокого российского ответа.
Британские лидеры были менее склонны к риску. Они высказались за то, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия, которые они предоставили для нанесения ударов в глубине России, но они ждали позиции Байдена по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары, поскольку потенциальный ответ России может иметь последствия для безопасности коалиции в целом.
В докладе разведки описан ряд возможных действий России в ответ на решение разрешить удары на большие расстояния ракетами американского и европейского производства – от активизации поджогов и диверсий на объектах в Европе до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.
Американские официальные лица заявляют, что ГРУ, российская военная разведка, несет ответственность за большинство актов саботажа в Европе, которые произошли до сих пор.
Если Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет в глубине России, американские чиновники считают, что россияне будут продолжать делать это тайно, а не осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы уменьшить риск более широкого конфликта.