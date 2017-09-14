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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007210073100741007510076>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:36

Все просто!©

  olmyb написав:
  Успіх написав:Він скаже - Зеля, ті всі твої плани перемоги до звізди!))
А Я(Трамп) - як прийду до влади, то зразу опущу нафту до 40$ і ще зроблю те і те, що опустить пуйла і він сам буде просити переговорів! :D
Вже до кінця цього року!!!(Я ж Гордону не просто так це все прошепотів на вушко) :D

По нафті це вже робиться і без Трампа. ОПЕК старалась як могла підвищити ціни на нафту, до 100$, обмежуючи свій видобуток, та США і інші у відповідь просто нарощують свій і займають їх нішу. В результаті саудити вже на межі виходу із домовленостей ОПЕК по обмеженням. У них сама нижча собівартість видобутку, можуть розконсервуватись і зробити нафту на рік-півтора по 10-15$ і вибити взагалі усіх конкурентів з ринку. Тоді в першу чергу постраждає РФ, у якої видобуток найдорожчий, їх бюджету треба мінімум 50+.
Тобто, зупинити війну можна "клацнувши пальцями"(домовитись з певними людьми)...
Але більшість гравців цієї "гри" ще хоче в неї гратись і зупиняти її не мають бажання.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:43

Судячи з теперішніх новин довготривалі "таємні" переговори між США і росією по умовам перемир'я в Україні завершились провалом. США анонсували різке збільшення військової допомоги Україні (до цього явно її притримуючи). Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, поставивиши 10 тис.+ своїх устарівших 122мм-х арт-систем і 10 млн.+ снарядів до них (Китай завершив переобладнання армії на 155-й калібр і вони йому вже не потрібні), але ж ці "таємні" перемовини охолодили його відношення до путіна, який за Україну був готовий зайняти деяку прозахідну антикитайську позицію. Так що "далі буде".
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:51

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:55

А якщо б це питання поставити на референдум? ;)

  Игорь Алексеевич написав:Позиция Трампа как и Байдена известна.
Трамп окончание войны до весны 25года. Условия его при этом не волнуют кому и что достанется в Украине.
Байден война до след. выборов. Не до этих, а до следующих.

Поэтому что нас устраивает??? Жопа для обычных людей, что один вариант, что другой.
Хотя ж..для людей кто потерял жильё и больше не вернётся где прожил всю жизнь. Для жителей Буковеля лучше Трамп, т.к. они опять будут спокойно себя чувствовать Венграми, Словаками, Румынии и т.д.
Для команды ЗЕ и генералов лучше Байден, можно спокойно ещё воровать и списывать бабки на войну

Іншими словами - є два варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше), втрата ще декілька десятків ТИСЯЧ українців, але збереження чуть більше території України (але це не точно)

Варіанти не айс... - але треба ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб на рівні держави/президента ВИЗНАЧИЛИСЬ - нам потрібні люди, чи території?
(бо і те, і те вибрати - такого варіанту не дають)


Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?
:wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?

Отдать террит. значит возможна в дальн. гражд. война которая опять же выгодна тем же генералам. Ведь они не хотят терять бабки и Власть.
Продолжение войны - значит будем терять ещё тер., людей и разрушение инфрастр. Людям горе. Власти по барабану на потери.
Какой из этих вариантов выгоден лично мне. НЕ ЗНАЮ, Два варианта - жопа. Может есть третий вариант у кого то?

А тем временем
На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія" Джерело: https://censor.net/ua/n3512088
Кабы уже долетают до центра Запорожья. 4 прилёта и более 20 повреждённых домов в центре города. А если начнут прилетать ежедневно, то город через мес. превратиться в руины.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 вер, 2024 12:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:06

  olmyb написав: Так що "далі буде".

Саме такий сценарій проглядається, як найбільш вірогідний.
Те ж саме і так само далі.

Деякі питання виникають стосовно "так само". Тобто чи є можливість продовжувати саме так само?
Хз.
Бо суцільні протиречиві сигнали йдуть по майже всім моментам:
- гроші є. Грошей нема
- фронтовики втомилися. Фронтовики згодні до Перемоги
- мобілізація в три рази збільшилася, закриває потреби. Величезний недокомлект в підрозділах
- фронт тримають впевнено. Є значне просування, яке поки не катастрофічне, бо заливається ще резервами
- Укріплення підготовлені. Укріплення підготовлені в незначній мірі
- ППО посилюється з кожним днем. Орки накопичили ракет і швидко виснажать ппо
- Енергетику підготували до ризиків зими. Не підготували.
І т.д.

Типова ситуація - стакан напівповний\пустий.
Куди буде тренд? І головне - які дії планують саме наші управлінці?
Поки видні такі -- підвищення податків, повістки поштою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?

73% вибрали нескінченний "мір в глазах". Тепер вже пересічні ні на що не впливають.
Два барани будуть бодатись, поки один не впаде, і без гадалки очевидно, який саме...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:17

  Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?
:wink:

Дик в цьому родзинка!
В розмежуванні! Треба розмежувати і тоді картинка стане іншою.

Визначають на рівні держави -- посадові особи держави. Можновладці. Управлінці.
Вони. Чітко. Визначились - до звільнення останньої верби.

Форумчанин же (тобто пересічний) може визначитись? Да. Але тільки стосовно особисто себе.
(визначати для держави або суспільства він може тільки на виборах, революції або через участь у громадських організаціях).

Громадянину можна лише задати питання про його визначення стосовно вибору рішення владою.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:18

Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы, — глава МИД Великобритании Лэмми

«Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года», — сказал он.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:24

  lapay написав:
  Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?

73% вибрали нескінченний "мір в глазах". Тепер вже пересічні ні на що не впливають.
Два барани будуть бодатись, поки один не впаде, і без гадалки очевидно, який саме...

Теж цікавий момент.
Кого-що вибирають пересічні на виборах? --- особу чи сам предмет?
Тобто Зе чи мир?

ПАП теж обіцяв судову реформу і нові принципи у владі.
І де вони?
Там же, де і мир від Зе..
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