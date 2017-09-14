Успіх написав:Він скаже - Зеля, ті всі твої плани перемоги до звізди!)) А Я(Трамп) - як прийду до влади, то зразу опущу нафту до 40$ і ще зроблю те і те, що опустить пуйла і він сам буде просити переговорів! Вже до кінця цього року!!!(Я ж Гордону не просто так це все прошепотів на вушко)
По нафті це вже робиться і без Трампа. ОПЕК старалась як могла підвищити ціни на нафту, до 100$, обмежуючи свій видобуток, та США і інші у відповідь просто нарощують свій і займають їх нішу. В результаті саудити вже на межі виходу із домовленостей ОПЕК по обмеженням. У них сама нижча собівартість видобутку, можуть розконсервуватись і зробити нафту на рік-півтора по 10-15$ і вибити взагалі усіх конкурентів з ринку. Тоді в першу чергу постраждає РФ, у якої видобуток найдорожчий, їх бюджету треба мінімум 50+.
Тобто, зупинити війну можна "клацнувши пальцями"(домовитись з певними людьми)... Але більшість гравців цієї "гри" ще хоче в неї гратись і зупиняти її не мають бажання.
Судячи з теперішніх новин довготривалі "таємні" переговори між США і росією по умовам перемир'я в Україні завершились провалом. США анонсували різке збільшення військової допомоги Україні (до цього явно її притримуючи). Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, поставивиши 10 тис.+ своїх устарівших 122мм-х арт-систем і 10 млн.+ снарядів до них (Китай завершив переобладнання армії на 155-й калібр і вони йому вже не потрібні), але ж ці "таємні" перемовини охолодили його відношення до путіна, який за Україну був готовий зайняти деяку прозахідну антикитайську позицію. Так що "далі буде".
Игорь Алексеевич написав:Позиция Трампа как и Байдена известна. Трамп окончание войны до весны 25года. Условия его при этом не волнуют кому и что достанется в Украине. Байден война до след. выборов. Не до этих, а до следующих.
Поэтому что нас устраивает??? Жопа для обычных людей, что один вариант, что другой. Хотя ж..для людей кто потерял жильё и больше не вернётся где прожил всю жизнь. Для жителей Буковеля лучше Трамп, т.к. они опять будут спокойно себя чувствовать Венграми, Словаками, Румынии и т.д. Для команды ЗЕ и генералов лучше Байден, можно спокойно ещё воровать и списывать бабки на войну
Іншими словами - є два варіанти: 1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ. 2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше), втрата ще декілька десятків ТИСЯЧ українців, але збереження чуть більше території України (але це не точно)
Варіанти не айс... - але треба ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб на рівні держави/президента ВИЗНАЧИЛИСЬ - нам потрібні люди, чи території? (бо і те, і те вибрати - такого варіанту не дають)
Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть? Який з двох варіантів?
Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть? Який з двох варіантів?
Отдать террит. значит возможна в дальн. гражд. война которая опять же выгодна тем же генералам. Ведь они не хотят терять бабки и Власть. Продолжение войны - значит будем терять ещё тер., людей и разрушение инфрастр. Людям горе. Власти по барабану на потери. Какой из этих вариантов выгоден лично мне. НЕ ЗНАЮ, Два варианта - жопа. Может есть третий вариант у кого то?
А тем временем На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія" Джерело: https://censor.net/ua/n3512088 Кабы уже долетают до центра Запорожья. 4 прилёта и более 20 повреждённых домов в центре города. А если начнут прилетать ежедневно, то город через мес. превратиться в руины.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 вер, 2024 12:10, всього редагувалось 2 разів.
Саме такий сценарій проглядається, як найбільш вірогідний. Те ж саме і так само далі.
Деякі питання виникають стосовно "так само". Тобто чи є можливість продовжувати саме так само? Хз. Бо суцільні протиречиві сигнали йдуть по майже всім моментам: - гроші є. Грошей нема - фронтовики втомилися. Фронтовики згодні до Перемоги - мобілізація в три рази збільшилася, закриває потреби. Величезний недокомлект в підрозділах - фронт тримають впевнено. Є значне просування, яке поки не катастрофічне, бо заливається ще резервами - Укріплення підготовлені. Укріплення підготовлені в незначній мірі - ППО посилюється з кожним днем. Орки накопичили ракет і швидко виснажать ппо - Енергетику підготували до ризиків зими. Не підготували. І т.д.
Типова ситуація - стакан напівповний\пустий. Куди буде тренд? І головне - які дії планують саме наші управлінці? Поки видні такі -- підвищення податків, повістки поштою.
Успіх написав:Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть? Який з двох варіантів?
Дик в цьому родзинка! В розмежуванні! Треба розмежувати і тоді картинка стане іншою.
Визначають на рівні держави -- посадові особи держави. Можновладці. Управлінці. Вони. Чітко. Визначились - до звільнення останньої верби.
Форумчанин же (тобто пересічний) може визначитись? Да. Але тільки стосовно особисто себе. (визначати для держави або суспільства він може тільки на виборах, революції або через участь у громадських організаціях).
Громадянину можна лише задати питання про його визначення стосовно вибору рішення владою.
Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы, — глава МИД Великобритании Лэмми
«Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года», — сказал он.