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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10073100741007510076>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:25

  Wirująświatła написав:
Американские разведывательные службы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой против США и их партнеров по коалиции, возможно, летальными атаками, если они согласятся предоставить ВСУ разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов в глубине России.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

https://www.nytimes.com/2024/09/26/us/p ... raine.html

Лише вдумайтесь у виділене. Яка ̶в̶ ̶с̶р̶а̶к̶у̶ ̶ "більша сила" є у кацапії проти США та ще й з партнерами разом узятих? рф з Україною не може впоратись вже три роки. Як тоді Трамп буде зупиняти війну, якщо у рф є "більша сила"?))) Цирк на дроті. Навіщо тягнути сюди кацапську іпсятину, яку вони публікують під виглядом The New York Times або на замовлення?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:26

  Успіх написав:Варіанти не айс... - але треба ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб на рівні держави/президента ВИЗНАЧИЛИСЬ - нам потрібні люди, чи території?
(бо і те, і те вибрати - такого варіанту не дають)


Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?
:wink:

На рівні держави/президента визначились ще весно 2022-го року, "Україна понад усе", в т. ч. і її територіальна цілісність, тобто погодитись на тимчасову окупацію деяких територій в обмін на перемир'я можливо, але оформити юридично їх остаточну втрату - ні.
На рівні людей втомленість від війни невпинно робить свою справу, усереднена думка поступово мігрує до "мир за будь-яких умов". В ерефії теж ідуть такі процеси, і судячи з усього вона ще легко може воювати 1 рік, і ще рік в напрузі, тобто сумарно 2 роки, потім і її втомленість від війни досягне критичного рівня.
Тобто більш-менш "рівна" війна буде йти до моменту, коли обидві сторони дійдуть стану, коли "поганий мир" буде краще продовження війни. Або хтось, з допомогою союзників, досягне переконливого військового успіху, змусивши протилежну сторону до фактичної капітуляції на своїх умовах.
Востаннє редагувалось olmyb в П'ят 27 вер, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:26

  andrijk777 написав:pesikot
Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.

А за скільки часу Гарріс закінчить війну?


Справді не може?
А якщо зранку в 6:00 па масковскаму времені -- обнулити всі рахунки і записи в реєстрах про власність путлєра і всього-всього-всього його кодла. Хіба їм не вистачить 12 денних годин аби припинити війну? І повернути собі “всьо шо нажито”.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:28

А я ж казав, що все просто!!!!!!!!!!!!!

  detroytred написав:Величезний недокомлект в підрозділах


Я і Бобюа тут вже 100500 годин часу волаємо про демобілізацію, про заміну тих, хто з перших днів...
І наводили 100500 прикладів, як саме/в якому руслі проводити демобілізацію.

А тут лише лунало:
- це не можливо!
- хто має вас замінити?
- немає кому вас замінити!
- як ви собі це уявляєте?
- фронт посипеться!
- і т.д, і т.п.

А тепер дивимось на сзчешників ;)
Офіційно 100к+ (а не офіційно 200-300к)
Я то знаю, біля яких цифер правда крутиться, але нехай... ;)
Нехай візьмемо мінімум!(100к)
100к, які вибули!
Тобто, що виходить - якщо з початку повномасштабки(та, навіть нехай півроку-рік після) було почати підготовляти/тренувати резерв для ДЕмобілізації і замінювати/демобілізувати хоча б по 7-10К/щомісяця, то ми б вже замінили +/-100К фронтовиків!!!

Шах і мат!©

Так, зараз фронт сиплеться без тих 100к сзчешників...
Але!!!
Їх би не було, якщо б півтора роки тому почали б демобілізацію невеличкими партіями по 7-10К/щомісяця!!!

І військо було б "свіжіше"/не таке виснажене/втомлене!!!
І, відповідно, потужнішше!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:32

  Xenon написав:
Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы, — глава МИД Великобритании Лэмми

«Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года», — сказал он.

В такій!!! формуліровці ну прям наочне підтримання балансу.
Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм.

Родзинка лише в: хто почне, а хто у відповідь.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:35

  olmyb написав:По нафті це вже робиться і без Трампа. ОПЕК старалась як могла підвищити ціни на нафту, до 100$, обмежуючи свій видобуток, та США і інші у відповідь просто нарощують свій і займають їх нішу. В результаті саудити вже на межі виходу із домовленостей ОПЕК по обмеженням. У них сама нижча собівартість видобутку, можуть розконсервуватись і зробити нафту на рік-півтора по 10-15$ і вибити взагалі усіх конкурентів з ринку. Тоді в першу чергу постраждає РФ, у якої видобуток найдорожчий, їх бюджету треба мінімум 50+.

Це стандартна ситуація на ринку нафти. СА спочатку обмежує добуток щоб ціни були вищі а потім "не витримує" і добуває скільки хоче. Це відбувається приблизно кожні 10 років. Це ніяк не пов'язано з війною в Україні.

Ні, ціна 10-15 бути не може. Як мінімум тому що тоді сама СА стане банкротом. Мінімальна реалістична ціна - 40$. І то така ціна більше місяця не протримається.

Постраждають(відносно) усі одинаково(для усіх ціна одинаково впаде). Логічно що найбільше постраждають(абсолютно) найбільші виробники.
З чого ви взяли що у РФ добуток найдорожчий? Це не вірно. Найдорожчий добуток у США і США в першу чергу сильно скоротять добуток. І їм це найпростіше зробити.
Я скажу вам що зробить РФ - вона девальвує рубль і зведе бюджет.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:39

  Успіх написав:Їх би не було, якщо б півтора роки тому почали б демобілізацію невеличкими партіями по 7-10К/щомісяця!!![/u]

Так вона і відбувається.
Можливо і більшими цифрами.
В формі звільнення поранених, хворих, за сімейними, за віком і т.д.

Чому не більше?
Знов та ж двояка інфа --- начальник підготовки каже "центри можуть підготувати скільки потрібно", і в той же час інші посадовці - про обмеженість кількості.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:44

  Успіх написав:Так, [u]зараз фронт сиплеться без тих 100к сзчешників...

Теж протирічива інфа від самих захисників.
Наприклад, по Вугледару:
https://www.unian.ua/war/korisni-durni- ... ws_in_post
https://www.unian.ua/war/boji-za-vugled ... 69296.html
Ніщо не сипеться. Стійко тримають оборону. Все пучком.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:53

Можливо все - було б лише бажання! ;)

  detroytred написав:
  Успіх написав:Їх би не було, якщо б півтора роки тому почали б демобілізацію невеличкими партіями по 7-10К/щомісяця!!![/u]

Так вона і відбувається.
Можливо і більшими цифрами.
В формі звільнення поранених, хворих, за сімейними, за віком і т.д.

Чому не більше?
Знов та ж двояка інфа --- начальник підготовки каже "центри можуть підготувати скільки потрібно", і в той же час інші посадовці - про обмеженість кількості.
Та це зрозуміло!
Але давайте не змішувати))

От воює собі військо 700к, з яких умовно 100к на ЛБЗ і близько неї...
Умовно, 10К щомісяця замінюють поранених і вбитих(цифра умовна/загальна)
От так воюють 31місяць...

А тут виявляється, що протягом 31місяця "відщіпнулось непомітно" 100к!!! ;)

Тому я кажу, що треба було до отих щомісячних 10К(поранених і вбитих), яких замінювали - додатково тренувати/підготовлювати ще +7-10к/міс!

Не встигали?
Ага, ага... - тепер встигнуть))

Результат на табло!©
Тобто, та мапі діп стейт...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:57

  olmyb написав:Судячи з теперішніх новин довготривалі "таємні" переговори між США і росією по умовам перемир'я в Україні завершились провалом. США анонсували різке збільшення військової допомоги Україні (до цього явно її притримуючи).

На мою думку одним з факторів цієї різкості є наближення часу Х - виборів. Тобто це козирна карта для Камали, адже Трамп таке не може зробити. Взагалі чим ближче до голосування, тим більш жалюгідно виглядає Трамп - старий маразматик, який усіма способами намагається вмостити дупу у президентське крісло, але не має ані чіткої стратегії, ані послідовних дій, ані єдиної лінії висловлювань щодо майбутніх своїх намірів. Все, що він робить і говорить ніяк не вкладається в образ тверезомислячого професіонала. Крім того, президентом він вже був. І шо можна згадати з його минулого? Одразу на думку приходить штурм капітолію та численні скандали. Все.

  olmyb написав:Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, ...

Китай і так допомагає, робить все тишком-нишком, але ж воно всеодно вилазить у ЗМІ. Добре, що США та партнери мають і застосовують потужні важелі стримування Китаю.

Висновок: різке збільшення підтримки України пов'язане, зокрема, із наближенням виборів у США. Вже зараз спостерігаємо збільшення кількості бойових зіткнень і активізацію іпсо по всіх засобах комунікацій. У листопаді буде видно :wink:
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