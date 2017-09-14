Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:28

detroytred написав: Величезний недокомлект в підрозділах Величезний недокомлект в підрозділах

наводили 100500 прикладів, як саме/в якому руслі проводити демобілізацію.

виходить - якщо з початку повномасштабки(та, навіть нехай півроку-рік після) було почати підготовляти/тренувати резерв для ДЕмобілізації і замінювати/демобілізувати хоча б по 7-10К/щомісяця, то ми б вже замінили +/-100К фронтовиків!!!

зараз фронт сиплеться без тих 100к сзчешників...

Але!!!

Їх би не було, якщо б півтора роки тому почали б демобілізацію невеличкими партіями по 7-10К/щомісяця!!!

Я і Бобюа тут вже 100500 годин часу волаємо про демобілізацію, про заміну тих, хто з перших днів...А тут лише лунало:- це не можливо!- хто має вас замінити?- немає кому вас замінити!- як ви собі це уявляєте?- фронт посипеться!- і т.д, і т.п.А тепер дивимось на сзчешниківОфіційно 100к+ (а не офіційно 200-300к)Я то знаю, біля яких цифер правда крутиться, але нехай...Нехай візьмемо мінімум!(100к)100к, які вибули!Тобто, щоТак,