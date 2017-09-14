Американские разведывательные службы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой против США и их партнеров по коалиции, возможно, летальными атаками, если они согласятся предоставить ВСУ разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов в глубине России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Лише вдумайтесь у виділене. Яка ̶в̶ ̶с̶р̶а̶к̶у̶ ̶ "більша сила" є у кацапії проти США та ще й з партнерами разом узятих? рф з Україною не може впоратись вже три роки. Як тоді Трамп буде зупиняти війну, якщо у рф є "більша сила"?))) Цирк на дроті. Навіщо тягнути сюди кацапську іпсятину, яку вони публікують під виглядом The New York Times або на замовлення?
Успіх написав:Варіанти не айс... - але треба ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб на рівні держави/президента ВИЗНАЧИЛИСЬ - нам потрібні люди, чи території? (бо і те, і те вибрати - такого варіанту не дають)
Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть? Який з двох варіантів?
На рівні держави/президента визначились ще весно 2022-го року, "Україна понад усе", в т. ч. і її територіальна цілісність, тобто погодитись на тимчасову окупацію деяких територій в обмін на перемир'я можливо, але оформити юридично їх остаточну втрату - ні. На рівні людей втомленість від війни невпинно робить свою справу, усереднена думка поступово мігрує до "мир за будь-яких умов". В ерефії теж ідуть такі процеси, і судячи з усього вона ще легко може воювати 1 рік, і ще рік в напрузі, тобто сумарно 2 роки, потім і її втомленість від війни досягне критичного рівня. Тобто більш-менш "рівна" війна буде йти до моменту, коли обидві сторони дійдуть стану, коли "поганий мир" буде краще продовження війни. Або хтось, з допомогою союзників, досягне переконливого військового успіху, змусивши протилежну сторону до фактичної капітуляції на своїх умовах.
Востаннє редагувалось olmyb в П'ят 27 вер, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:pesikot Не зможе він припинити війну за 24 год - це прям усім очевидно. Це передвиборча гіпербола. Але це не слова на вітер.
А за скільки часу Гарріс закінчить війну?
Справді не може? А якщо зранку в 6:00 па масковскаму времені -- обнулити всі рахунки і записи в реєстрах про власність путлєра і всього-всього-всього його кодла. Хіба їм не вистачить 12 денних годин аби припинити війну? І повернути собі “всьо шо нажито”.
detroytred написав:Величезний недокомлект в підрозділах
Я і Бобюа тут вже 100500 годин часу волаємо про демобілізацію, про заміну тих, хто з перших днів... І наводили 100500 прикладів, як саме/в якому руслі проводити демобілізацію.
А тут лише лунало: - це не можливо! - хто має вас замінити? - немає кому вас замінити! - як ви собі це уявляєте? - фронт посипеться! - і т.д, і т.п.
А тепер дивимось на сзчешників Офіційно 100к+ (а не офіційно 200-300к) Я то знаю, біля яких цифер правда крутиться, але нехай... Нехай візьмемо мінімум!(100к) 100к, які вибули! Тобто, що виходить - якщо з початку повномасштабки(та, навіть нехай півроку-рік після) було почати підготовляти/тренувати резерв для ДЕмобілізації і замінювати/демобілізувати хоча б по 7-10К/щомісяця, то ми б вже замінили +/-100К фронтовиків!!!
Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы, — глава МИД Великобритании Лэмми
«Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года», — сказал он.
В такій!!! формуліровці ну прям наочне підтримання балансу. Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму". Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм.
olmyb написав:По нафті це вже робиться і без Трампа. ОПЕК старалась як могла підвищити ціни на нафту, до 100$, обмежуючи свій видобуток, та США і інші у відповідь просто нарощують свій і займають їх нішу. В результаті саудити вже на межі виходу із домовленостей ОПЕК по обмеженням. У них сама нижча собівартість видобутку, можуть розконсервуватись і зробити нафту на рік-півтора по 10-15$ і вибити взагалі усіх конкурентів з ринку. Тоді в першу чергу постраждає РФ, у якої видобуток найдорожчий, їх бюджету треба мінімум 50+.
Це стандартна ситуація на ринку нафти. СА спочатку обмежує добуток щоб ціни були вищі а потім "не витримує" і добуває скільки хоче. Це відбувається приблизно кожні 10 років. Це ніяк не пов'язано з війною в Україні.
Ні, ціна 10-15 бути не може. Як мінімум тому що тоді сама СА стане банкротом. Мінімальна реалістична ціна - 40$. І то така ціна більше місяця не протримається.
Постраждають(відносно) усі одинаково(для усіх ціна одинаково впаде). Логічно що найбільше постраждають(абсолютно) найбільші виробники. З чого ви взяли що у РФ добуток найдорожчий? Це не вірно. Найдорожчий добуток у США і США в першу чергу сильно скоротять добуток. І їм це найпростіше зробити. Я скажу вам що зробить РФ - вона девальвує рубль і зведе бюджет.
olmyb написав:Судячи з теперішніх новин довготривалі "таємні" переговори між США і росією по умовам перемир'я в Україні завершились провалом. США анонсували різке збільшення військової допомоги Україні (до цього явно її притримуючи).
На мою думку одним з факторів цієї різкості є наближення часу Х - виборів. Тобто це козирна карта для Камали, адже Трамп таке не може зробити. Взагалі чим ближче до голосування, тим більш жалюгідно виглядає Трамп - старий маразматик, який усіма способами намагається вмостити дупу у президентське крісло, але не має ані чіткої стратегії, ані послідовних дій, ані єдиної лінії висловлювань щодо майбутніх своїх намірів. Все, що він робить і говорить ніяк не вкладається в образ тверезомислячого професіонала. Крім того, президентом він вже був. І шо можна згадати з його минулого? Одразу на думку приходить штурм капітолію та численні скандали. Все.
olmyb написав:Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, ...
Китай і так допомагає, робить все тишком-нишком, але ж воно всеодно вилазить у ЗМІ. Добре, що США та партнери мають і застосовують потужні важелі стримування Китаю.
Висновок: різке збільшення підтримки України пов'язане, зокрема, із наближенням виборів у США. Вже зараз спостерігаємо збільшення кількості бойових зіткнень і активізацію іпсо по всіх засобах комунікацій. У листопаді буде видно