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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:57
Якщо так, то тим більше!!!
Тим більше була б зараз ПОТУЖНІША армія без сзчешників і "свіжіших/невтомлених" воїнів!
То зараз може би лінія вронту б рухалась у сторону кордонів 91го!
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:58
andrijk777 написав: olmyb написав:
Постраждають(відносно) усі одинаково(для усіх ціна одинаково впаде). Логічно що найбільше постраждають(абсолютно) найбільші виробники.
З чого ви взяли що у РФ добуток найдорожчий? Це не вірно. Найдорожчий добуток у США і США в першу чергу сильно скоротять добуток. І їм це найпростіше зробити.
Я скажу вам що зробить РФ - вона девальвує рубль і зведе бюджет.
Пам'ятаю ще довоєнні цифри собівартості видобутку бареля нафти, лінь зараз гуглити, а тоді: 5$ - СА, 35$ - РФ, а зараз у другої ще вище, оскільки логістика отримання нового обладнання здорожчала і обмежена санкціями.
Ситуація з довготривалою дешевою нафтою вже була у 80-х, і араби отримували прибутки, а СРСР загнувся.
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olmyb
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:07
fler написав: olmyb написав:
Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, ...
Китай і так допомагає, робить все тишком-нишком, але ж воно всеодно вилазить у ЗМІ. Добре, що США та партнери мають і застосовують потужні важелі стримування Китаю.
))
Ключове слово було - "перемогти".
А не просто допомогає.
Просто допомогають і нам...
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detroytred
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:44
detroytred написав:
Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:52
Всіх устраює продовження війни, за винятком Успіха та декільких виродків які не живуть тільки сьогоденням, а думають ще про майбутнє. Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ось так господь стриає народи. Ну не ми перші, хоча можемо стати останніми! Де ті горді латинянє на чолі когорт та муніпул? Полетіли у вірії історії, а грекі якось врятувались.
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Mimohod
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:55
Mimohod написав:
Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...
Кому з пересічних вона потрібна?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:58
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!
Ви зрозуміли думку.
Справа не в прямій у лоб рівновазі.
А у балансі, який полягає в розрахунку на те, що оркостану апріорі і не потрібно мати такі ж руйнування, як нам.
Бо.
Україна бореться за виживання, а оркостан за що? За покращення. За більше, ніж було.
Ми за те, щоб не було гірше (т.є. повної поразки).
Вони за те, щоб їм було краще... Для цього їх агресія. Починалась. І йде. (І значення має те, що це вони так вважають. А не як є насправді).
І яким бачить баланс британець або інші.
Стисло: умовно одна ракета від нас дорівнює для них їхнім 10 по нам.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 вер, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:59
Успіх написав: Mimohod написав:
Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...
Кому з пересічних вона потрібна?
Тут на форумі таких кадрів хоч греблю гати
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:04
detroytred написав:
Стисло: умовно одна ракета від нас дорівнює для них їхнім 10 по нам
Йдіть відпочивати дядько, бо це вже соловьйовим підвонює
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Mimohod
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