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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10073100741007510076

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:57

Все просто!© Але ж грають в гру за спинами пересічних!

  detroytred написав:
  Успіх написав:Так, [u]зараз фронт сиплеться без тих 100к сзчешників...

Теж протирічива інфа від самих захисників.
Наприклад, по Вугледару:
https://www.unian.ua/war/korisni-durni- ... ws_in_post
https://www.unian.ua/war/boji-za-vugled ... 69296.html
Ніщо не сипеться. Стійко тримають оборону. Все пучком.
Якщо так, то тим більше!!!
Тим більше була б зараз ПОТУЖНІША армія без сзчешників і "свіжіших/невтомлених" воїнів!

То зараз може би лінія вронту б рухалась у сторону кордонів 91го! ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:58

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Постраждають(відносно) усі одинаково(для усіх ціна одинаково впаде). Логічно що найбільше постраждають(абсолютно) найбільші виробники.
З чого ви взяли що у РФ добуток найдорожчий? Це не вірно. Найдорожчий добуток у США і США в першу чергу сильно скоротять добуток. І їм це найпростіше зробити.
Я скажу вам що зробить РФ - вона девальвує рубль і зведе бюджет.

Пам'ятаю ще довоєнні цифри собівартості видобутку бареля нафти, лінь зараз гуглити, а тоді: 5$ - СА, 35$ - РФ, а зараз у другої ще вище, оскільки логістика отримання нового обладнання здорожчала і обмежена санкціями.
Ситуація з довготривалою дешевою нафтою вже була у 80-х, і араби отримували прибутки, а СРСР загнувся.
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:07

  fler написав:
  olmyb написав:Навіть у цій ситуації путіну міг би допомогти перемогти Китай, ...

Китай і так допомагає, робить все тишком-нишком, але ж воно всеодно вилазить у ЗМІ. Добре, що США та партнери мають і застосовують потужні важелі стримування Китаю.

))
Ключове слово було - "перемогти".
А не просто допомогає.

Просто допомогають і нам...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:44

  detroytred написав:Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх устраює продовження війни, за винятком Успіха та декільких виродків які не живуть тільки сьогоденням, а думають ще про майбутнє. Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ось так господь стриає народи. Ну не ми перші, хоча можемо стати останніми! Де ті горді латинянє на чолі когорт та муніпул? Полетіли у вірії історії, а грекі якось врятувались.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:55

За крок до перевороту думок©

  Mimohod написав:Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...

Кому з пересічних вона потрібна?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!

Ви зрозуміли думку.

Справа не в прямій у лоб рівновазі.
А у балансі, який полягає в розрахунку на те, що оркостану апріорі і не потрібно мати такі ж руйнування, як нам.
Бо.
Україна бореться за виживання, а оркостан за що? За покращення. За більше, ніж було.
Ми за те, щоб не було гірше (т.є. повної поразки).
Вони за те, щоб їм було краще... Для цього їх агресія. Починалась. І йде. (І значення має те, що це вони так вважають. А не як є насправді).
І яким бачить баланс британець або інші.

Стисло: умовно одна ракета від нас дорівнює для них їхнім 10 по нам.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 вер, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:59

  Успіх написав:
  Mimohod написав:Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...

Кому з пересічних вона потрібна?

Тут на форумі таких кадрів хоч греблю гати
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стисло: умовно одна ракета від нас дорівнює для них їхнім 10 по нам

Йдіть відпочивати дядько, бо це вже соловьйовим підвонює
Mimohod
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