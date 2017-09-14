А ми їм дронами склади з ракетами і т.п. підірвемо для балансу.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:35
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:40
Доляреку, пора агітацію запускати
твоя зелена шмаркля/воно (тм Ірина Дмитрівна ) уже готується
"Зміцнити владу": Зеленський хоче провести президентські вибори у 2025 році, — The Economist
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:47
По пункту 2 не зрозуміло - війна ще рік-два і .... що???? з чого ви взяли що буде "збереження чуть більше території"?
Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
Варіанти не айс, але коли вони були айс? По-моєму вони ніколи не були айс.
На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:55
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57
За крок до перевороту думок©
Ну так, вони ж лише б чужими руками воювали)) хоч до останньої верби))
І їм є що втрачати - гроші, нерухомість, бізнеси...(деякі бізнеси відкриті під час війни/завдяки війні! ) - тож чому б їм не "воювати чужими руками" до останньої верби і бажано років ще зо 5, а краще 10?
А от чи хочуть "війну вдовгу" умовні Флаймени, яким крім баклашок з водою, нагрітих на сонці і втрачати нічого?
От і маємо крок до перевороту думок!©
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57
"Нада просто пєрєстать стрєлять"
Історія нічому деяких хом"ячків не вчить
Хочеми ми воювати чи не хочемо, від нас це не залежить
Пуйло хоче воювати і він буде воювати
І ніхто на нього вплинути не може
Чомусь покладають надії на Трампона.
Знову ж, недавня історія. А багато чого спромігся Трампон від Кім Чен Ина ?
А нічого, нуль, одне велике зіро
Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57
Нет, то что Трамп проиграет- очевидно. То есть второй вариант, но не такой как вы и Успих пишете. До 10 лет война, отмена всех отсрочек и прочего,понижение моб.возраста, превращение ближних мегаполисов в руины, включая мой Днепр, Харьков,Запорожье. В лучшем случае по левому берегу Днепра если фронт не рухнет. Если рухнет-посмотрим,возможно введут миротворцев и что-то сохранят. Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:06
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:06
по харкову вже півроку як регулярно прилітає.
Не буде ежєднєвно, в них нема стіки кабів і по одному запоріжжю їм бити смислу нема.
Кидають по нп вздовж південної траси запоріжжя донецьк.
В деякі села по 8 штук влетіло на днях.
І евакуацію не проводять. А тут ціле запоріжжя і лиш 4. Но да це вже прифронтове місто.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:11
Як добре, що це не в нас!!!©
Потужно!
І я б так казав!
Та і я щось схоже казав, як тільки приїхав з навчання))
Думав, що тут НА МАРСІ "в два кліка"/швидко створять з нас команду бойових дронщиків(як нам і обіцяли) і ми вже за 3-5днів будемо ПОТУЖНО підривати рус-ню/випалювати її!
Думав, що буду вже через тиждень вам тут всім хвалитись, як ми нищимо ворога!!!
Це були такі очікування☝️
А реалії на МАРСІ такі - вже десь з 10днів ми ПОТУЖНО заступаємо вночі на чергування(охороняємо свої лісові бліндажі), а вдень ПОТУЖНО рубаємо дрова!🤦🏻😁😁😁
Ну а решта часу - відпочиваємо))
Отака реальна потужна потужність на Марсі!
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