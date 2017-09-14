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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007510076100771007810079>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:35

  Wirująświatła написав:орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!

А ми їм дронами склади з ракетами і т.п. підірвемо для балансу.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:40

  Успіх написав:
  Mimohod написав:Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...

Кому з пересічних вона потрібна?


Доляреку, пора агітацію запускати :lol:
твоя зелена шмаркля/воно (тм Ірина Дмитрівна 8) ) уже готується :lol:

"Зміцнити владу": Зеленський хоче провести президентські вибори у 2025 році, — The Economist
https://focus.ua/uk/politics/670297-zmi ... -economist
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:47

  Успіх написав:Іншими словами - є два варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше), втрата ще декілька десятків ТИСЯЧ українців, але збереження чуть більше території України (але це не точно)

Варіанти не айс... - але треба ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб на рівні держави/президента ВИЗНАЧИЛИСЬ - нам потрібні люди, чи території?
(бо і те, і те вибрати - такого варіанту не дають)


Але ще цікаво, що тут форумчани оберуть?
Який з двох варіантів?
:wink:

По пункту 2 не зрозуміло - війна ще рік-два і .... що???? з чого ви взяли що буде "збереження чуть більше території"?

Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.

Варіанти не айс, але коли вони були айс? По-моєму вони ніколи не були айс.

На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:55

  detroytred написав:Ніщо не сипеться. Стійко тримають оборону. Все пучком.

це не правда. В вугледарі проблеми.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57

За крок до перевороту думок©

  Mimohod написав:
  Успіх написав:
  Mimohod написав:Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...

Кому з пересічних вона потрібна?

Тут на форумі таких кадрів хоч греблю гати

Ну так, вони ж лише б чужими руками воювали)) хоч до останньої верби))
І їм є що втрачати - гроші, нерухомість, бізнеси...(деякі бізнеси відкриті під час війни/завдяки війні! :shock: ) - тож чому б їм не "воювати чужими руками" до останньої верби і бажано років ще зо 5, а краще 10? :mrgreen:

А от чи хочуть "війну вдовгу" умовні Флаймени, яким крім баклашок з водою, нагрітих на сонці і втрачати нічого? :mrgreen:

От і маємо крок до перевороту думок!© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57

  Mimohod написав:Всіх устраює продовження війни, за винятком Успіха та декільких виродків які не живуть тільки сьогоденням, а думають ще про майбутнє. Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ось так господь стриає народи. Ну не ми перші, хоча можемо стати останніми! Де ті горді латинянє на чолі когорт та муніпул? Полетіли у вірії історії, а грекі якось врятувались.

"Нада просто пєрєстать стрєлять"

Історія нічому деяких хом"ячків не вчить

Хочеми ми воювати чи не хочемо, від нас це не залежить
Пуйло хоче воювати і він буде воювати
І ніхто на нього вплинути не може

Чомусь покладають надії на Трампона.
Знову ж, недавня історія. А багато чого спромігся Трампон від Кім Чен Ина ?
А нічого, нуль, одне велике зіро
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:57

  andrijk777 написав:[
По пункту 2 не зрозуміло - війна ще рік-два і .... що???? з чого ви взяли що буде "збереження чуть більше території"?
Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
Варіанти не айс, але коли вони були айс? По-моєму вони ніколи не були айс.
На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.


Нет, то что Трамп проиграет- очевидно. То есть второй вариант, но не такой как вы и Успих пишете. До 10 лет война, отмена всех отсрочек и прочего,понижение моб.возраста, превращение ближних мегаполисов в руины, включая мой Днепр, Харьков,Запорожье. В лучшем случае по левому берегу Днепра если фронт не рухнет. Если рухнет-посмотрим,возможно введут миротворцев и что-то сохранят. Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:06

  Velz написав:Нет, то что Трамп проиграет- очевидно.

Зовсім не очевидно. Там ситуація міняється майже щодня. Зараз приблизно рівність, пів місяці тому вигравала Камела, хоча говорять що Камела виграла дебати.
Що очевидно це те що вирішальними будуть наступні 40 днів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:06

  Игорь Алексеевич написав:Кабы уже долетают до центра Запорожья. 4 прилёта и более 20 повреждённых домов в центре города. А если начнут прилетать ежедневно, то город через мес. превратиться в руины.
по харкову вже півроку як регулярно прилітає.
Не буде ежєднєвно, в них нема стіки кабів і по одному запоріжжю їм бити смислу нема.
Кидають по нп вздовж південної траси запоріжжя донецьк.
В деякі села по 8 штук влетіло на днях.
І евакуацію не проводять. А тут ціле запоріжжя і лиш 4. Но да це вже прифронтове місто.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:11

Як добре, що це не в нас!!!©

  fler написав:А ми їм дронами склади з ракетами і т.п. підірвемо для балансу.
Потужно!

І я б так казав!
Та і я щось схоже казав, як тільки приїхав з навчання))
Думав, що тут НА МАРСІ "в два кліка"/швидко створять з нас команду бойових дронщиків(як нам і обіцяли) і ми вже за 3-5днів будемо ПОТУЖНО підривати рус-ню/випалювати її!
Думав, що буду вже через тиждень вам тут всім хвалитись, як ми нищимо ворога!!!

Це були такі очікування☝️

А реалії на МАРСІ такі - вже десь з 10днів ми ПОТУЖНО заступаємо вночі на чергування(охороняємо свої лісові бліндажі), а вдень ПОТУЖНО рубаємо дрова!🤦🏻😁😁😁
Ну а решта часу - відпочиваємо))

Отака реальна потужна потужність на Марсі! :)
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  #<1 ... 1007510076100771007810079>
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