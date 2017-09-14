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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10076100771007810079>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!

Скоріше так - 500 ракет проти 50 дронів
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18

  Успіх написав:
Ну а решта часу - відпочиваємо))

Отака реальна потужна потужність на Марсі! :)

Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18

  Успіх написав:
  Mimohod написав:Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...

Кому з пересічних вона потрібна?


Для тилу - ситуація нормальна,
Іншім - доля невідома
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18

  andrijk777 написав:Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.


А от мені цікаво, на чому основано припущення, що це буде по ЛБЗ ?
Чи може уточнишь, де ця ЛБЗ буде ?

Бо Путін сказав чітко - віддавайте мені, що у мене в книзі написано, а саме Донецька, Луганська, Херсонська, Запоріжська області в їх межах повністю

Ти про цю ЛБЗ ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:24

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:24

За крок до ...

  andrijk777 написав:На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.
Ну тоді без варіантів - далі просто мусять воювати сини Будівельника і чоловік Флер!)))
Буде потужно!)))
  Velz написав:Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
А то виявляється, що більша половина форумчан вже самі сидять на чумуйданах)))
Потужно, потужно...😁😁😁
  Banderlog написав:В деякі села по 8 штук влетіло на днях.
І евакуацію не проводять. А тут ціле запоріжжя і лиш 4. Но да це вже прифронтове місто.
По Лиману майже щодня прилітає по 2-4 КАБи, але навіть магазинчики не перестають працювати))
(ще би - таких виручок від військових/такого "піра під час чуми" вони навіть не уявляли) :lol: 🤦🏻 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:28

  Успіх написав:
  Velz написав:Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция? Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:30

Ну і як тут не піти в сзч при таких умовах?))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну а решта часу - відпочиваємо))

Отака реальна потужна потужність на Марсі! :)

Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...

Та яке!
Так само, як і вам - затримують!

Я кажу, що в такий спосіб вирішили "боротися" з сзч - призупинити/заморозити відпустки і тягну з виплатами...🤦🏻🤬🤬🤬
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:34

Як всі, то всі!© А як ніхто, то ніхто!©)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Velz написав:Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция? Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)

Як яка?
А ко-ко-ко, як так?))
А ко-ко-ко, як тобі не соромно?))
А ко-ко-ко, не можна кидати, бо фронт посипиться!
І т.д. в тому дусі :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:39

Хоча тих, які більше 2,5р на фронті - це не зупинить!

  Wirująświatła написав:Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что
З останнього що чув, що можуть "сказувати" убд.
Але іші кажуть, що це неправда!

Тут може Сенс щось більше скаже/знає?
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  #<1 ... 10076100771007810079>
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