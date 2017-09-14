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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:15
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Орки можуть змістити баланс, устроївши Україні "важку зиму".
Україна може змістити баланс, почавши удари далекобоєм
орки запустят за зиму 500 ракет , а мы в ответ 50. Баланс!
Скоріше так - 500 ракет проти 50 дронів
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18
Успіх написав:
Ну а решта часу - відпочиваємо))
Отака реальна потужна потужність на Марсі!
Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18
Успіх написав: Mimohod написав:
Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...
Кому з пересічних вона потрібна?
Для тилу - ситуація нормальна,
Іншім - доля невідома
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:18
andrijk777 написав:
Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
А от мені цікаво, на чому основано припущення, що це буде по ЛБЗ ?
Чи може уточнишь, де ця ЛБЗ буде ?
Бо Путін сказав чітко - віддавайте мені, що у мене в книзі написано, а саме Донецька, Луганська, Херсонська, Запоріжська області в їх межах повністю
Ти про цю ЛБЗ ?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:24
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:24
andrijk777 написав:
На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.
Ну тоді без варіантів - далі просто мусять воювати сини Будівельника і чоловік Флер!)))
Буде потужно!)))
Velz написав:
Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
А то виявляється, що більша половина форумчан вже самі сидять на чумуйданах)))
Потужно, потужно...😁😁😁
Banderlog написав:
В деякі села по 8 штук влетіло на днях.
І евакуацію не проводять. А тут ціле запоріжжя і лиш 4. Но да це вже прифронтове місто.
По Лиману майже щодня прилітає по 2-4 КАБи, але навіть магазинчики не перестають працювати))
(ще би - таких виручок від військових/такого "піра під час чуми" вони навіть не уявляли)
🤦🏻
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:28
Успіх написав: Velz написав:
Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция? Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:30
Banderlog написав: Успіх написав:
Ну а решта часу - відпочиваємо))
Отака реальна потужна потужність на Марсі!
Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...
Та яке!
Так само, як і вам - затримують!
Я кажу, що в такий спосіб вирішили "боротися" з сзч - призупинити/заморозити відпустки і тягну з виплатами...🤦🏻🤬🤬🤬
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:34
Wirująświatła написав: Успіх написав: Velz написав:
Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция?
Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)
Як яка?
А ко-ко-ко, як так?))
А ко-ко-ко, як тобі не соромно?))
А ко-ко-ко, не можна кидати, бо фронт посипиться!
І т.д. в тому дусі
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:39
Wirująświatła написав:
Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что
З останнього що чув, що можуть "сказувати" убд.
Але іші кажуть, що це неправда!
Тут може Сенс
щось більше скаже/знає?
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