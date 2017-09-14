Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:44

Читаю деякіх хом"ячків і у мене думки ... вони від природи такі недолугі чи ще за прайс малий ...



Отже ...



1) Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.

Стоп, а це Зеленський почав війну ? Щоб його примушувати до миру



Все по міліметру вкладається в російську пропаганду, яка каже - да це не ми почали війну, у нас СВО. А от війну почав Зеленський.

Ну той що, що російські війська зайшли в Україну, ну той що, що почали обстрілювати та вбивати українців. Це ж не війна, це ж СВО



Ми просто хотіли дійти парадним маршем до Київа, посадити там Януковича.

Зібрати Верховну Раду под дулами автоматів, як було в Криму та щоб оголосили капітуляцію України



Війну почав Путін і саме його потрібно примушувати до миру

Інакше війна буде продовжуватись



2) Вкид - припинення війни по ЛБЗ



Знов і знов у мене питання. А Путін згодиться припинити війну по ЛБЗ ?

На цьому питання хом"ячкі починають скаженіти, ображати, кидатись лайливими словами



Путін чітко сказав - віддаєте мені повністю Донецьку, повністю Луганську, повністю Херсонську, повністю Запоріжську області. Тоді, можливо, але це не точно, РПВ

До купи, зменьшення кількості ЗСУ та внеблоковий статус



3) Далі, якщо навіть таке відбудеться. Що буде РПВ по якійсь лінії.

Де гарантії, що война знову не почнеться ?

Ніхто таких гарантій не дає і не дасть



Для Путіна - це взагалі робоча схема. Захопив, вимагати, щоб віддали. Отримати, повторити

Так він може захоплювати нові і нові теріторії.

Харьківську, Миколаївську, Одеську області



І знову будуть гинути люди

І знову хом"ячки будуть волати, треба припинення війни, бо гинуть люди



4) Захоплені теріторії. Вкид - там гарно жити, ТЦК немає



Факти геть інакші - віджим майна, квартир, машин, відсутність роботи, єлектрики, води, канальї. Присутність кадирівців, да-да, ось такий руський мир



Не для того захоплювали, щоб розвивати, а щоб руйнувати

Українське населення або знищити, або виселити кудись



Щоб потім, років через сто, написати свою історію.

Ось з 1991 року була Україна, вона все сама знищила

Була Руїна 2, а от прийшла Росія і побудувала умовних пару домів

Забуваючи написати, що це саме Росія все і зруйнувала