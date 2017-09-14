З останнього що чув, що можуть "сказувати" убд.
Але іші кажуть, що це неправда!
Тут може Сенс щось більше скаже/знає?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:39
Хоча тих, які більше 2,5р на фронті - це не зупинить!
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:53
Нажаль ні. На 4 роки ще хватить "бідосі". Ось в Резерв+ є більше мільйона придатних. Їх хватить, щоб сини Будівельника і чоловік Флер не воювали.
І це варіант 2. А якщо буде варіант 1 то з Зе будуть говорити зовсім по-іншому. Думаю його відкрито будуть примушувати до миру.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:57
Долярчик, свого часу ти ПОТУЖНО клеїв ЗЕ! всюди
Потім ПОТУЖНО, поставив галочку напроти Зеленського
Теперь, ПОТУЖНО терпи
Бо це доросле життя, в якому повинна бути відповідальність за свій вибір
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:01
Ти можешь 2+2 скласти і відповісти, чому ти вважаєшь, що все буде саме по ЛБЗ ?
Якщо буде примушування до миру, то тоді взагалі не буде мови про ЛБЗ
Путін буде вимагати і все, що у нього в книзі написано.
І Харків, і Одесу, і Миколаїв.
Бо це ж не нього будуть примушувати к миру
Ти цю просту істину, взагалі не розумієшь ?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:16
Йдіть туди самі.
Я не знаю, що ви там внюхуюєте в соловьойв, але дивно якось рефлексуєте.
Спробуйте ще раз перечитати слова голови МІД Британії
*Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь России до начала зимы, — глава МИД Великобритании Лэмми
«Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года», — сказал он.*
Розжую: важка зима для нас - удари вглубь для орків = "мы будем иметь очень сильную позицию".
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:29
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:37
не хочу вас как то обидеть но перед контрнаступлением говорили слово в слово тоже самое, "сильная позиция на переговорах".
Сначала все молились на хаймарсы, потом на леопарды с абрамсами, сейчас молятся на ракеты. Инфантилизм.
Сколько ракет выпустила по нам рф за 2,5 года? Больше тысячи. Лень гуглить наверное около 2к.
И чего они добились?
Мы добьёмся ровно того же.
Ба больше, рф страна террорист и ракеты это элемент террора, как и обстрелы энергетической инфраструктуры, жилых домов, больниц (чего нам не разрешат 100%)
в нашем случае террор неуместен. Авиацию они заберут за Можайск. Если ума хватит то и склады с БП. Мы ракетами ну немного усложним им логистику.
Ключевое слово немного. Для ржд нет разницы везти оружие 200 км или 500 км. Лишние 5 часов в пути.
Фронт ракеты не отодвинут. Территории не вернут. Ракеты нужны я не спорю, только их роль переоценивают.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаю деякіх хом"ячків і у мене думки ... вони від природи такі недолугі чи ще за прайс малий ...
Отже ...
1) Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Стоп, а це Зеленський почав війну ? Щоб його примушувати до миру
Все по міліметру вкладається в російську пропаганду, яка каже - да це не ми почали війну, у нас СВО. А от війну почав Зеленський.
Ну той що, що російські війська зайшли в Україну, ну той що, що почали обстрілювати та вбивати українців. Це ж не війна, це ж СВО
Ми просто хотіли дійти парадним маршем до Київа, посадити там Януковича.
Зібрати Верховну Раду под дулами автоматів, як було в Криму та щоб оголосили капітуляцію України
Війну почав Путін і саме його потрібно примушувати до миру
Інакше війна буде продовжуватись
2) Вкид - припинення війни по ЛБЗ
Знов і знов у мене питання. А Путін згодиться припинити війну по ЛБЗ ?
На цьому питання хом"ячкі починають скаженіти, ображати, кидатись лайливими словами
Путін чітко сказав - віддаєте мені повністю Донецьку, повністю Луганську, повністю Херсонську, повністю Запоріжську області. Тоді, можливо, але це не точно, РПВ
До купи, зменьшення кількості ЗСУ та внеблоковий статус
3) Далі, якщо навіть таке відбудеться. Що буде РПВ по якійсь лінії.
Де гарантії, що война знову не почнеться ?
Ніхто таких гарантій не дає і не дасть
Для Путіна - це взагалі робоча схема. Захопив, вимагати, щоб віддали. Отримати, повторити
Так він може захоплювати нові і нові теріторії.
Харьківську, Миколаївську, Одеську області
І знову будуть гинути люди
І знову хом"ячки будуть волати, треба припинення війни, бо гинуть люди
4) Захоплені теріторії. Вкид - там гарно жити, ТЦК немає
Факти геть інакші - віджим майна, квартир, машин, відсутність роботи, єлектрики, води, канальї. Присутність кадирівців, да-да, ось такий руський мир
Не для того захоплювали, щоб розвивати, а щоб руйнувати
Українське населення або знищити, або виселити кудись
Щоб потім, років через сто, написати свою історію.
Ось з 1991 року була Україна, вона все сама знищила
Була Руїна 2, а от прийшла Росія і побудувала умовних пару домів
Забуваючи написати, що це саме Росія все і зруйнувала
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:48
А я вас ображу запитанням: ви читати вмієте?
Якщо вмієте, то побачили б, що це позиція-бачення-думка голови МЗС Великобританії (да і інших партнерів).
А якщо б побачили це, то зрозуміли, що образити мене з цього приводу -- це у вас з якої стелі виникло?
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