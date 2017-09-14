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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:51
detroytred написав:
А якщо б побачили це, то зрозуміли, що образити мене з цього приводу -- це у вас з якої стелі виникло
вот не хочешь вас обижать , а вы все равно обижаетесь) на всякий случай наверное
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:52
pesikot написав:
Ти можешь 2+2 скласти і відповісти, чому ти вважаєшь, що все буде саме по ЛБЗ ?
Якщо буде примушування до миру, то тоді взагалі не буде мови про ЛБЗ
Путін буде вимагати і все, що у нього в книзі написано.
І Харків, і Одесу, і Миколаїв.
Бо це ж не нього будуть примушувати к миру
Та чого ти пристав?
По ЛБЗ тому що якщо відкинути упередженість, мораль і міжнародне право то це найбільш справедливий варіант.
Ну буде вимагати. І?? Якщо буде Камела то він перестане вимагати?
Тобі кого легше примусити - свою дитину чи дядька з вулиці? США не всесильні, їм важкувато примусити путіна.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:53
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Розжую: важка зима для нас - удари вглубь для орків = "мы будем иметь очень сильную позицию
не хочу вас как то обидеть но перед контрнаступлением говорили слово в слово тоже самое, "сильная позиция на переговорах".
Сначала все молились на хаймарсы, потом на леопарды с абрамсами, сейчас молятся на ракеты. Инфантилизм.
Виталька, может ты и молился
Но твой инфантилизм в другом
В абсолютном нежелании хоть чему-то учится.
Тебе уже Hotab расписывал несколько раз, про важность каждого вооружения в каждый конкретный период войны
А ты всё про одно. То неважно, это неважно
Те же NLAW, в начале полномасштабного, сыграли свою значительную роль
Почему ?
Потому что, россияне пёрли колонами.
И ... по класике, NLAW по первому в колоне, NLAW по последнему в колоне
А дальше, как в тире
HIMARS'ы сыграли свою значительную роль, чтобы россияне "сделали жест доброй воли" и свалили из Херсона
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:01
pesikot написав:1)
Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру
: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру. То що лишається робити Заходу?
Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:02
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А якщо б побачили це, то зрозуміли, що образити мене з цього приводу -- це у вас з якої стелі виникло
вот не хочешь вас обижать , а вы все равно обижаетесь) на всякий случай наверное
Пояснюю: я не ображаюсь, це я так показую невдоволення.
Бо майже постійно: я про одне, а у відповідь про інше.
І нехай дійсно щось глибоке, але коли починають з серйозним видом аргументувати 2*2 (начебто я цього не знаю), то залишається або демонструвати невдоволення, або вкотре запитати -- так навіщо ви тоді дискутуєте з отим, кому треба вказувати, що 2*2 чотири?
Тому вкотре підкреслюю - ми про різне говоримо. І це не перший раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:11
Velz написав: andrijk777 написав:
[
По пункту 2 не зрозуміло - війна ще рік-два і .... що???? з чого ви взяли що буде "збереження чуть більше території"?
Для мене особисто 2 варіанти:
1. По Трампу - кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
2. По команді Байдена - війна ще рік-два(може і довше) і кінець війни, втрати території по ЛБЗ.
Варіанти не айс, але коли вони були айс? По-моєму вони ніколи не були айс.
На рівні держави/президента вже ВИЗНАЧИЛИСЬ! Це варіант 2, тобто потрібні території. Це Зе сказав прямо і відкрито.
Нет, то что Трамп проиграет- очевидно. То есть второй вариант, но не такой как вы и Успих пишете. До 10 лет война, отмена всех отсрочек и прочего,понижение моб.возраста, превращение ближних мегаполисов в руины, включая мой Днепр, Харьков,Запорожье. В лучшем случае по левому берегу Днепра если фронт не рухнет. Если рухнет-посмотрим,возможно введут миротворцев и что-то сохранят. Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
в тебе була гарна думка
Не тема,а помойка и сборище лицемеров. Больше тут писать не буду. Парад диванного двуличия.
чого не тримаєш слова? не чоловік?
друге питання - що тут робиш? тікай. сам кажеш, документи дозволяють.
а ті, хто залишиться, будуть розбиратися з тим, що є. війна на 10 років - розсмішив. звідки в Раші такі ресурси? то-то вони розганяють думку, що треба домовлятися. а ти один з тих, хто це робить. ідіот або за гроші?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:17
andrijk777 написав: pesikot написав:1)
Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру
: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру. То що лишається робити Заходу?
Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
Захід має робити й далі, що почав - збільшувати витрати на армію й оборону. бо все, мирний період закінчився, щоб ще потім 100 років жити мирно зараз треба деякі країни загнати на відповідне місце.
має фінансувати, бо для Заходу простіше, якщо війна йде на території України. коштує є зовсім мало по західним міркам. якщо Україна програє, війна почнеться на території НАТО
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:18
Успіх написав: Mimohod написав:
Тай і Успіх би воював далі, тільки якщо вже з дивану.
Ні.
Накуй та війна?
Стільки каліцтв/смертей!!!
Руйнувань...
Кому з пересічних вона потрібна?
як мінімум потрібна тим, хто не хоче опинитися в окупації... Там каліцтв та смертей не менше...
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:20
pesikot написав:2)
Вкид - припинення війни по ЛБЗ
Чому це вкид? Це сказав Трамп, єдиний який має реальний план.
3) Далі, якщо навіть таке відбудеться. Що буде РПВ по якійсь лінії.
Де гарантії, що война знову не почнеться ?
Немає гарантій і не буде.
А що ти хочеш почути? Таких гарантій ніхто не має, навіть у НАТО. Почитай 5 статтю НАТО для загального розвитку.
4) Захоплені теріторії. Вкид - там гарно жити, ТЦК немає
Це вкид від тебе. Ніхто не говорить що на захоплених територіях гарно жити.
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