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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007810079100801008110082>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:31

"Підніміть мені повіки!"© Я не бачу реакцію залу!))

  Wirująświatła написав:а какая тебе нужна реакция?

І ще одне - чому на мій допис, що нижче я продублював немає коментів, типу - "так, правильно пишеш!"
Всі, або мовчать, або сперечаються з цим.
Але ж це очевидно(про демобілізацію і сзчешників), як 2+2?!!! >>>
  Успіх написав:
  detroytred написав:Величезний недокомлект в підрозділах


Я і Бобюа тут вже 100500 годин часу волаємо про демобілізацію, про заміну тих, хто з перших днів...
І наводили 100500 прикладів, як саме/в якому руслі проводити демобілізацію.

А тут лише лунало:
- це не можливо!
- хто має вас замінити?
- немає кому вас замінити!
- як ви собі це уявляєте?
- фронт посипеться!
- і т.д, і т.п.

А тепер дивимось на сзчешників ;)
Офіційно 100к+ (а не офіційно 200-300к)
Я то знаю, біля яких цифер правда крутиться, але нехай... ;)
Нехай візьмемо мінімум!(100к)
100к, які вибули!
Тобто, що виходить - якщо з початку повномасштабки(та, навіть нехай півроку-рік після) було почати підготовляти/тренувати резерв для ДЕмобілізації і замінювати/демобілізувати хоча б по 7-10К/щомісяця, то ми б вже замінили +/-100К фронтовиків!!!

Шах і мат!©

Так, зараз фронт сиплеться без тих 100к сзчешників...
Але!!!
Їх би не було, якщо б півтора роки тому почали б демобілізацію невеличкими партіями по 7-10К/щомісяця!!!

І військо було б "свіжіше"/не таке виснажене/втомлене!!!
І, відповідно, потужнішше!!!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 27 вер, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:35

  Игорь Алексеевич написав:Отдать террит. значит возможна в дальн. гражд. война которая опять же выгодна тем же генералам. Ведь они не хотят терять бабки и Власть.
Продолжение войны - значит будем терять ещё тер., людей и разрушение инфрастр. Людям горе. Власти по барабану на потери.
Какой из этих вариантов выгоден лично мне. НЕ ЗНАЮ, Два варианта - жопа. Может есть третий вариант у кого то?

А тем временем
На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія" Джерело: https://censor.net/ua/n3512088
Кабы уже долетают до центра Запорожья. 4 прилёта и более 20 повреждённых домов в центре города. А если начнут прилетать ежедневно, то город через мес. превратиться в руины.


Кто-то читал это самое джерело? :)
По непроверенным источникам фашисты усилили свою группирову за счет багги (полуспортивных машин с легкими бронелистами?) и поэтому готовы к наступлению на Запорожье? Да это же фуфло полное. Где про танки, БМП и БТР, Шойгу?

Что касается КАБов, то они уступают сильно по мощности ракетам как баллистическим, так и крылатым. Конечно, повредят город Запорожье, но не критично. Вон Харьков КАБами обстреливают уже 4-й месяц и город не стал руинами. Все что разбивают, то отстраивают. Так что не надо тут тень на плетень наводить.

К примеру еще можно вспомнить сколько было вбросов о технике и живой силе, которую кремлевские нацисты собирали перед Харьковом. Ну, и где теперь подевалась эта техника и живая сила?

Я сразу не заметил, но у вас всплыло понятие "гражданская война" - чисто кремлевский нарратив. Продолжаете агрессию называть гражданской войной? Пиздец. Хотя чему я удивляюсь. Тут сообщения в поддержку президента Украины уже тотально удаляются. А идиотские от ботов тщательно оберегаются. Нейтральная маскировочная позиция местных адм/ов в час пик сменяется на истинную прокремлевскую? И это не подозрение.

Ну, это так, небольшие отступление перед следующими фактами.

1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.

2. Предвыборные обещания кандидатов в президенты США как и любой другой страны априори лживы для избирателей. Так было всегда. А нам достаточно убедиться трезво оценив действия всех наших президентов до Зеленского. Все брехали. А раз так, то выводы о перспективах Украины в связи с приходом к власти нового президента США делать преждевременно. В каждом случае власть Украины обязана добиться мощной поддержки, без которой росия нас сожрет.

Если принять к сведению лживость предвыборных обещаний кандидатов, то Украину устроит любой президент. У Трампа есть положительные качества, не смотря на его биографию. И у женщины этой наверняка есть стержень в вопросе продолжения удачной для США внешней политики, в состав которой входят приоритет в стабильности, приоритет неотвратимого наказания кремлевским нацистам, развязавшим такую войну с соседним государством.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:40

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:Захід має робити й далі, що почав - збільшувати витрати на армію й оборону. бо все, мирний період закінчився, щоб ще потім 100 років жити мирно зараз треба деякі країни загнати на відповідне місце.

має фінансувати, бо для Заходу простіше, якщо війна йде на території України. коштує є зовсім мало по західним міркам. якщо Україна програє, війна почнеться на території НАТО

Захід забув тебе спитати що йому робити. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

оце весь рівень твоєї оналітики :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!

Ти голосував не за шанс. Ти голосував за гарні обіцянки замість потреби працювати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:54

Успіх
І ще одне - чому на мій допис, що нижче я продублював немає комнтів, типу - "так, правильно пишеш!"
Всі, або мовчать, або сперечаються з цим.
Але ж це очевидно(про демобілізацію і сзчешників), я
сзч как аборт. Тут советы неуместны. Надо взвесить все плюсы и риски. Как минимум надо быть адвокатом для этого. Правильно делают что молчат. редкость, но в этом вопросе форум ведёт себя умно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:08

  Успіх написав:
  pesikot написав:Теперь, ПОТУЖНО терпи
Бо це доросле життя, в якому повинна бути відповідальність за свій вибір
Я ВЖЕ потужно ПЕРЕтерпів аж в 2,5 рази! :lol:


бачите, долярчику, строки, це таке, як з якого боку подивитися, так що...
  Успіх написав:[І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!

і як шанс? сподобався? так маєте бути вдячні за такий шанс
  Успіх написав:Як так©

так що отак©
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 27 вер, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:12

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Успіх
І ще одне - чому на мій допис, що нижче я продублював немає комнтів, типу - "так, правильно пишеш!"
Всі, або мовчать, або сперечаються з цим.
Але ж це очевидно(про демобілізацію і сзчешників), я
сзч как аборт. Тут советы неуместны. Надо взвесить все плюсы и риски. Как минимум надо быть адвокатом для этого. Правильно делают что молчат. редкость, но в этом вопросе форум ведёт себя умно.

Так отож, що можна було "предотвратіть" 100к абортів за 2,5роки зробивши плавну демобілізацію/заміну по 7-10к/міс.!
да форумчане протупили не сделав это.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:18

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Нажаль ні. На 4 роки ще хватить "бідосі". Ось в Резерв+ є більше мільйона придатних. Їх хватить, щоб сини Будівельника і чоловік Флер не воювали
Що, невже ще 4р. ура-патріотичної піз дьожі про потужну потужність, але чужими руками?🤦🏻
Якась в них просто цинічно-псевдопатріотична хитрозробленість!

  pesikot написав:Теперь, ПОТУЖНО терпи
Бо це доросле життя, в якому повинна бути відповідальність за свій вибір
Я ВЖЕ потужно ПЕРЕтерпів аж в 2,5 рази! :lol:

І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!


Шансу чого ?
З сивочолим ти сидів і торгував контрафактним велосипедним крамом, купував собі квартири

Військові дії зменшувались до рідких обстрілів

Якого ти шансу захотів ?
Взагалі нічого не робити, але отримувати

  Успіх написав:Але скільки можна про мене?

Саме так, про тебе будемо
Бо саме твое голосування та тобі подібних, призвело до цієї ситуації

Щоб наступного разу, у тебе навіть думки не було голосувати за невідомо що, за популізм, за халяву

PS. А про себе, я вже давно сказав. Навчись вже слухати
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 27 вер, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:18

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Успіх [
І ще одне - чому на мій допис, що нижче я продублював немає комнтів, типу - "так, правильно пишеш!"
Всі, або мовчать, або сперечаються з цим.
Але ж це очевидно(про демобілізацію і сзчешників), я
сзч как аборт. Тут советы неуместны. Надо взвесить все плюсы и риски. Как минимум надо быть адвокатом для этого. Правильно делают что молчат. редкость, но в этом вопросе форум ведёт себя умно.

Так отож, що можна було "предотвратіть" 100к абортів за 2,5роки зробивши плавну демобілізацію/заміну по 7-10к/міс.!
да форумчане протупили не сделав это.[/quote]



=====
Та я розумію твій стьоб))
Але форумчани могли хоч сказати - " так, влада протупила з цим! Не подумали! А зробити реально саме так можна було!"

Тобто, демобілізація була МОЖЛИВА!!!
А не так, як тут доказували що НЕ реально...

Все реально - було б лише бажання!©(політична воля)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:21

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Ти можешь 2+2 скласти і відповісти, чому ти вважаєшь, що все буде саме по ЛБЗ ?

Якщо буде примушування до миру, то тоді взагалі не буде мови про ЛБЗ
Путін буде вимагати і все, що у нього в книзі написано.
І Харків, і Одесу, і Миколаїв.
Бо це ж не нього будуть примушувати к миру

Та чого ти пристав?
По ЛБЗ тому що якщо відкинути упередженість, мораль і міжнародне право то це найбільш справедливий варіант.
Ну буде вимагати. І?? Якщо буде Камела то він перестане вимагати?
Тобі кого легше примусити - свою дитину чи дядька з вулиці? США не всесильні, їм важкувато примусити путіна.

Все зрозуміло, чудова позиція

Дядько з вулиці б"є твою дитину, а ти кажешь дитині - примушуйся до миру
Тоді дядько прямо заплаче і перестане бити твою дитину

Яке ж ти недолуге

Дядько почне бити ще більше, бо він це і хоче робити
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  #<1 ... 1007810079100801008110082>
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