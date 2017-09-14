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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10079100801008110082>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:21

Все просто!©

  pesikot написав:А про себе, я вже давно сказав. Навчись вже слухати
Що ти написав, що вирішував СВОЇ питання/проблеми на той час?
А після їх вирішення якось "забув" піти на фронт?

Ну напиши ЧЕСНО і відкрито - "так, засцяв йти на фронт!"

І все!
Будь справжнім чоловіком, а не розмазнею/ганчіркою!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:27

Успіх
Прочитав лише 2 останні сторінки, «нет времени на медленные танцы».. Коротше я впевнений що ти все оце знов замутив заради хайпа навколо себе недокоханого батьками.. «кружите меня кружите».
Але якщо раптом ні, то…
Не в твоїй ситуації йти в СЗЧ. У тебе надто багато всього офіційного є. Вклади, рахунки, нерухомість. Йдуть ті, у кого державі нема чого забрати. Вони зразу і через Тису йдуть. Здебільшого. Або повністю йдуть в тінь. Але це все не для тебе.
А ти давай дроннічай, тебе для цього держава вивчила. Можливе повезе, і в наступному році все скінчиться.

(А я тобі казав, що ти зайшов мінімум на «трьошечку» Не вірив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:31

  Успіх написав:Але форумчани могли хоч сказати - " так, влада протупила з цим! Не подумали! А зробити реально саме так можна було!"
давай я скажу? успиха могли бы отпустить домой за 3 года. А не учить управлять дронами. Ты теперь вообще бесценный вояка. Куй тебя отпустят до пенсии. Скажут шоб отрабатывал тот потерянный дрон. С учётом инфляции это 100 хулиардов денег. Вот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 вер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: перші заяви – відео
Ось воно що ...

Тобто, все оте про визіт на завод в Пенсільванію - була туфта
Хто би мог подумати ...

Зустрілись
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:35

  Hotab написав:Успіх
Прочитав лише 2 останні сторінки, «нет времени на медленные танцы».. Коротше я впевнений що ти все оце знов замутив заради хайпа навколо себе недокоханого батьками.. «кружите меня кружите».
Але якщо раптом ні, то…
Не в твоїй ситуації йти в СЗЧ. У тебе надто багато всього офіційного є. Вклади, рахунки, нерухомість. Йдуть ті, у кого державі нема чого забрати. Вони зразу і через Тису йдуть. Здебільшого. Або повністю йдуть в тінь. Але це все не для тебе.
А ти давай дроннічай, тебе для цього держава вивчила. Можливе повезе, і в наступному році все скінчиться.

(А я тобі казав, що ти зайшов мінімум на «трьошечку» Не вірив.

В цілому ви дали вичерпну відповідь.
Доки є ,що можна офіційно оштрафувати/конфіскувати,то сзч буде рішення коли є загроза,реальна загроза життю.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:37

  Wirująświatła написав:Успіх
І ще одне - чому на мій допис, що нижче я продублював немає комнтів, типу - "так, правильно пишеш!"
Всі, або мовчать, або сперечаються з цим.
Але ж це очевидно(про демобілізацію і сзчешників), я
сзч как аборт. Тут советы неуместны. Надо взвесить все плюсы и риски. Как минимум надо быть адвокатом для этого. Правильно делают что молчат. редкость, но в этом вопросе форум ведёт себя умно.

Не тільки в Одесі люди можуть вийти з тцк без повістки і військового квитка. Про це не пишуть,тому що другого разу не буде.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:40

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Velz написав:Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция? Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)


Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:41



Зображення


Режиссер всеми любимой популярной рождественской ленты "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус рассказал, как Дональду Трампу досталась роль во второй части фильма.

Олигарх Дональд Трамп к тому времени владел гостиницей Plaza, в которой проходили съемки фильма. По словам Коламбуса, Трамп разрешил съемку в своем отеле только при одном условии — что он сыграет роль в фильме.

https://showbiz.novyny.live/ru/shchob-z ... 40741.html


но это не единственный фильм с его участием
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 вер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:52

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Теперь, ПОТУЖНО терпи
Бо це доросле життя, в якому повинна бути відповідальність за свій вибір
Я ВЖЕ потужно ПЕРЕтерпів аж в 2,5 рази! :lol:


бачите, долярчику, строки, це таке, як з якого боку подивитися, так що...
  Успіх написав:[І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!

і як шанс? сподобався? так маєте бути вдячні за такий шанс
  Успіх написав:Як так©

так що отак©

Похід в НАТО тощо, не створивши спочатку власні міцні Сили Оборони та не заручившись гарантіями від партнерів або не дочекавшись хитання оркостану, теж є не чим іншим, як грою в шанс.
Тепер ціна.
На яку теж з якого боку подивитись - кому норм, а кому висока.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 вер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:54

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:1) Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.

Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру.
То що лишається робити Заходу? Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.

Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.

Повторю, дуже цікава логіка

Якщо Путін не хоче припиняти війну, то потрібно примусити це зробити Україну
Чудово
Україну примусили, Путін продовжив війну

Де тоді його війська зупиняться ?

Ти це розуміешь чи зовсім упороте ?
pesikot
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  #<1 ... 10079100801008110082>
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