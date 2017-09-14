Успіх Прочитав лише 2 останні сторінки, «нет времени на медленные танцы».. Коротше я впевнений що ти все оце знов замутив заради хайпа навколо себе недокоханого батьками.. «кружите меня кружите». Але якщо раптом ні, то… Не в твоїй ситуації йти в СЗЧ. У тебе надто багато всього офіційного є. Вклади, рахунки, нерухомість. Йдуть ті, у кого державі нема чого забрати. Вони зразу і через Тису йдуть. Здебільшого. Або повністю йдуть в тінь. Але це все не для тебе. А ти давай дроннічай, тебе для цього держава вивчила. Можливе повезе, і в наступному році все скінчиться.
(А я тобі казав, що ти зайшов мінімум на «трьошечку» Не вірив.
Успіх написав:Але форумчани могли хоч сказати - " так, влада протупила з цим! Не подумали! А зробити реально саме так можна було!"
давай я скажу? успиха могли бы отпустить домой за 3 года. А не учить управлять дронами. Ты теперь вообще бесценный вояка. Куй тебя отпустят до пенсии. Скажут шоб отрабатывал тот потерянный дрон. С учётом инфляции это 100 хулиардов денег. Вот.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 27 вер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Успіх Прочитав лише 2 останні сторінки, «нет времени на медленные танцы».. Коротше я впевнений що ти все оце знов замутив заради хайпа навколо себе недокоханого батьками.. «кружите меня кружите». Але якщо раптом ні, то… Не в твоїй ситуації йти в СЗЧ. У тебе надто багато всього офіційного є. Вклади, рахунки, нерухомість. Йдуть ті, у кого державі нема чого забрати. Вони зразу і через Тису йдуть. Здебільшого. Або повністю йдуть в тінь. Але це все не для тебе. А ти давай дроннічай, тебе для цього держава вивчила. Можливе повезе, і в наступному році все скінчиться.
(А я тобі казав, що ти зайшов мінімум на «трьошечку» Не вірив.
В цілому ви дали вичерпну відповідь. Доки є ,що можна офіційно оштрафувати/конфіскувати,то сзч буде рішення коли є загроза,реальна загроза життю.
Velz написав:Никаких позитивных сценариев или быстрого развития не ждите. Все будет медленно и очень плохо. Наиболее вероятный пример-Сирия. Не,ну до ноября еще подождать можно, а потом валить нужно без вариантов.
А я то думаю, що на моє офіційне звільнення по плану Б майже ніхто не реагує, а також , навіть, на неофіційне звільнення по плану С - теж слабовато реагують))
а какая тебе нужна реакция? Сказано же никто сзчшников не ищет и в тюрьмы не кидает. Во всяком случае пока что. Но я и раньше говорил нет в Украине 100 тыс мест в тюрьмах. Шото около 40 тыс (сенс поправьте если ошибся) и те переполнены ворами всякой мелочи, которым в тюрьме по кайфу ( кормят, охраняют, шо ещё нужно?)
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення. Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
Режиссер всеми любимой популярной рождественской ленты "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус рассказал, как Дональду Трампу досталась роль во второй части фильма.
Олигарх Дональд Трамп к тому времени владел гостиницей Plaza, в которой проходили съемки фильма. По словам Коламбуса, Трамп разрешил съемку в своем отеле только при одном условии — что он сыграет роль в фильме.
Похід в НАТО тощо, не створивши спочатку власні міцні Сили Оборони та не заручившись гарантіями від партнерів або не дочекавшись хитання оркостану, теж є не чим іншим, як грою в шанс. Тепер ціна. На яку теж з якого боку подивитись - кому норм, а кому висока.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 вер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:1) Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Що означає "вкид"? Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д. Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру. То що лишається робити Заходу? Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
Повторю, дуже цікава логіка
Якщо Путін не хоче припиняти війну, то потрібно примусити це зробити Україну Чудово Україну примусили, Путін продовжив війну