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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100801008110082100831008410085>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:00

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:1) Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.

Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру.
То що лишається робити Заходу? Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.

Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.

Повторю, дуже цікава логіка

Якщо Путін не хоче припиняти війну, то потрібно примусити це зробити Україну
Чудово
Україну примусили, Путін продовжив війну

Де тоді його війська зупиняться ?

Ти це розуміешь чи зовсім упороте ?

Там вище Шаман запитав риторично:
"...війна на 10 років - розсмішив. звідки в Раші такі ресурси? то-то вони розганяють думку, що треба домовлятися...".

Ви спростовуйте між собою якось визначитися, що хоче путло -- продовжувати чи домовлятися.

Бо один одне вважає - іпсо.
Другий протилежне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:00

  d44 написав:
  buratinyo написав:1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.

Розкажіть корсіканцю
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:02

  Успіх написав:
  pesikot написав:А про себе, я вже давно сказав. Навчись вже слухати
Що ти написав, що вирішував СВОЇ питання/проблеми на той час?
А після їх вирішення якось "забув" піти на фронт?

Ну напиши ЧЕСНО і відкрито - "так, засцяв йти на фронт!"

І все!
Будь справжнім чоловіком, а не розмазнею/ганчіркою!


По-перше
Долярчик, ти тут у нас в СЗЧ зібрався.
ТИ справжній чоловік ? Чи ганчріка :)

По-друге
Якщо я буду поруч з тобою, то ти будешь не на форуиі писати, а копати. З ранку до ночі
А якщо будешь писати скарги, то і вночі будешь копати :)

По-трете
Тобі досі не зрозуміло
Ти отримуєшь гроші та забезпечення від податків
Не буде податків, будешь траву їсти, а не котів ковбасою годувати

Ці податки забезпечують платники податків.
Такі як я, як budivelnik, як whois, як Василь-Рівне і багато хто

По-четверте
Я міг би ще в 2022 році звалити за кордон. Просто там жити і ні про що не думати
Але я свідомо залишився тут
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:04

  d44 написав:
  buratinyo написав:1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.

Про buratinyo всё правильно
Это и есть пророссийский бот
И он очень активен
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:12

pesikot Немає бажання щось обговорювати з таким хамом як ти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:21

  andrijk777 написав:pesikot Немає бажання щось обговорювати з таким хамом як ти.

Хом"ячок зробив те, що роблять завжди хом"ячки - навішують ярлики

Бо у тебе немає аргументів
Тобі нічого мені відповісти

Тобі домашне завдання - подумай над тим, що я тобі написав.
Може чогось зрозумієшь, а може ні

Вибачатись за те, що розбив твій рожевий світ - не буду, не хочу )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:31

pesikot Я давно тебе ігнорю, але бачу твої пости. Ти 2 рази задавав мені питання. Ну ок, думаю, відповім. Але відразу твоя наступна відповідь - пішло хамство.
Все. Ти вже в бані, йди гуляй.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Кто-то читал это самое джерело?
Один вопрос. Вы это настрочили на целую страницу из окопа или лёже на диване в безопасном месте. Возможно даже за границей. А не хотите вернуть страну к границам 91г.?. Кстати можно воевать в любом возрасте, лишь бы было желание..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:43

  Игорь Алексеевич написав:
  buratinyo написав:Кто-то читал это самое джерело?
Один вопрос. Вы это настрочили на целую страницу из окопа или лёже на диване в безопасном месте. Возможно даже за границей.

не наговаривайте, он из Харькова.
Wirująświatła
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