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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55
buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:00
pesikot написав: andrijk777 написав: pesikot написав:1)
Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру
: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру. То що лишається робити Заходу?
Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
Повторю, дуже цікава логіка
Якщо Путін не хоче припиняти війну, то потрібно примусити це зробити Україну
Чудово
Україну примусили, Путін продовжив війну
Де тоді його війська зупиняться ?
Ти це розуміешь чи зовсім упороте ?
Там вище Шаман запитав риторично:
"...війна на 10 років - розсмішив. звідки в Раші такі ресурси? то-то вони розганяють думку, що треба домовлятися...".
Ви спростовуйте між собою якось визначитися, що хоче путло -- продовжувати чи домовлятися.
Бо один одне вважає - іпсо.
Другий протилежне.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:00
d44 написав: buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
Розкажіть корсіканцю
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:02
Успіх написав: pesikot написав:
А про себе, я вже давно сказав. Навчись вже слухати
Що ти написав, що вирішував СВОЇ питання/проблеми на той час?
А після їх вирішення якось "забув" піти на фронт?
Ну напиши ЧЕСНО і відкрито - "так, засцяв йти на фронт!"
І все!
Будь справжнім чоловіком, а не розмазнею/ганчіркою!
По-перше
Долярчик, ти тут у нас в СЗЧ зібрався.
ТИ справжній чоловік ? Чи ганчріка
По-друге
Якщо я буду поруч з тобою, то ти будешь не на форуиі писати, а копати. З ранку до ночі
А якщо будешь писати скарги, то і вночі будешь копати
По-трете
Тобі досі не зрозуміло
Ти отримуєшь гроші та забезпечення від податків
Не буде податків, будешь траву їсти, а не котів ковбасою годувати
Ці податки забезпечують платники податків.
Такі як я, як budivelnik, як whois, як Василь-Рівне і багато хто
По-четверте
Я міг би ще в 2022 році звалити за кордон. Просто там жити і ні про що не думати
Але я свідомо залишився тут
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:04
d44 написав: buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
Про buratinyo всё правильно
Это и есть пророссийский бот
И он очень активен
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:12
pesikot Немає бажання щось обговорювати з таким хамом як ти.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:21
andrijk777 написав:pesikot
Немає бажання щось обговорювати з таким хамом як ти.
Хом"ячок зробив те, що роблять завжди хом"ячки - навішують ярлики
Бо у тебе немає аргументів
Тобі нічого мені відповісти
Тобі домашне завдання - подумай над тим, що я тобі написав.
Може чогось зрозумієшь, а може ні
Вибачатись за те, що розбив твій рожевий світ - не буду, не хочу )
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:31
pesikot Я давно тебе ігнорю, але бачу твої пости. Ти 2 рази задавав мені питання. Ну ок, думаю, відповім. Але відразу твоя наступна відповідь - пішло хамство.
Все. Ти вже в бані, йди гуляй.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:40
buratinyo написав:
Кто-то читал это самое джерело?
Один вопрос. Вы это настрочили на целую страницу из окопа или лёже на диване в безопасном месте. Возможно даже за границей. А не хотите вернуть страну к границам 91г.?. Кстати можно воевать в любом возрасте, лишь бы было желание..
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:43
Игорь Алексеевич написав: buratinyo написав:
Кто-то читал это самое джерело?
Один вопрос. Вы это настрочили на целую страницу из окопа или лёже на диване в безопасном месте. Возможно даже за границей.
не наговаривайте, он из Харькова.
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