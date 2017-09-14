Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:22

d44 написав: buratinyo написав: 1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова. 1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова. Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському. Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.

У влади є інстинкт самозбереження...Правда при цьому протилежним фактором є інстинкт збагачення...Тому влада й колихається як лайно в ополонці пливучи то в одну то в другу сторонуНапрямок руху влади - залежить від суспільства....Те що у нас суспільство ЗДОРОВІШЕ в реалі ніж виглядає на форумі - можна визначити проаналізувавши останні дії влади...Візьмемо всього одне рішенняОбмеження мобілізувати військовозобовязаних у віковій групі 50-60 років....В цьому аспекті є дві сторониПолітичнаЕкономічна...Політично - влада виграла від цього рішення.На пальцяхБуло 10 млн військовозобовязаних у віці 25-60 років , з цих 10 млн -1 млн в ЗСУ , 1 млн -економічно заброньований, 1 млн відстрочки по стану здоровья....Виходить що 7 млн ЗА МЕЖЕЮ правового поля з назвою УХИЛЯНТИ....Проаналізувала влада скільки з бусифікованих віком в 50-60 років залишається в частинах і вирішила-перевести їх в категорію яка ПОТРАПЛЯЄ в правове поле...Отжебуло 3 млн за владу - 7 млн проти владиСтало(60-50)/(60-25)*7млн=2млн віком 50-60 років потрапили в правове поле5 млн за владу - 5 млн за межами правового поляНа лице стабілізація в суспільстві...Але крім політичних цілей-влада не отримала ніяких економічних дивідентів, а в цих 2 млн як мінімум 1 млн за ПРАВО отримати економічне бронювання легко б заплатив додаткових 5000 грн наприклад військового збору...=5млрд/місяць=60млрд рікТобтоЯкби рішення приймав я то воно б було наступнимКрок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 роківКрок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групіКрок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частиниТаким чином вся група50+ була б задоволена, бо вона повністю в правовому полі+втрати від переведення з нуля в тил були б мінімальні , бо ті хто на нулі вже якийсь час в дупі бачили прозябання в тилу за 20000 грн/місяць , а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...