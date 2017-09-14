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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1008110082100831008410085>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:45

Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:50

Наш менталітет - вражає!))

  pesikot написав:Я міг би ще в 2022 році звалити за кордон. Просто там жити і ні про що не думати
Тобто, думки були лише звалити, а піти на фронт - навіть близько не думав!🤦🏻
  pesikot написав:Але я свідомо залишився тут
Щось нагадало #боневтік🤦🏻😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:53

В граніт!©

  Игорь Алексеевич написав:А не хотите вернуть страну к границам 91г.?. Кстати можно воевать в любом возрасте, лишь бы было желание..
Я би тут кожному другому форумчанину на чолі набив би тату з цим☝️написом!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:14

  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож.
Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:22

  d44 написав:
  buratinyo написав:1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила". Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
У влади є інстинкт самозбереження...
Правда при цьому протилежним фактором є інстинкт збагачення...
Тому влада й колихається як лайно в ополонці пливучи то в одну то в другу сторону
Напрямок руху влади - залежить від суспільства....
Те що у нас суспільство ЗДОРОВІШЕ в реалі ніж виглядає на форумі - можна визначити проаналізувавши останні дії влади...
Візьмемо всього одне рішення
Обмеження мобілізувати військовозобовязаних у віковій групі 50-60 років....
В цьому аспекті є дві сторони
Політична
Економічна...

Політично - влада виграла від цього рішення.
На пальцях
Було 10 млн військовозобовязаних у віці 25-60 років , з цих 10 млн -1 млн в ЗСУ , 1 млн -економічно заброньований, 1 млн відстрочки по стану здоровья....
Виходить що 7 млн ЗА МЕЖЕЮ правового поля з назвою УХИЛЯНТИ....
Проаналізувала влада скільки з бусифікованих віком в 50-60 років залишається в частинах і вирішила-перевести їх в категорію яка ПОТРАПЛЯЄ в правове поле...
Отже
було 3 млн за владу - 7 млн проти влади
Стало
(60-50)/(60-25)*7млн=2млн віком 50-60 років потрапили в правове поле
5 млн за владу - 5 млн за межами правового поля
На лице стабілізація в суспільстві...

Але крім політичних цілей-влада не отримала ніяких економічних дивідентів, а в цих 2 млн як мінімум 1 млн за ПРАВО отримати економічне бронювання легко б заплатив додаткових 5000 грн наприклад військового збору...=5млрд/місяць=60млрд рік

Тобто
Якби рішення приймав я то воно б було наступним
Крок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 років
Крок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групі
Крок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частини

Таким чином вся група50+ була б задоволена, бо вона повністю в правовому полі+втрати від переведення з нуля в тил були б мінімальні , бо ті хто на нулі вже якийсь час в дупі бачили прозябання в тилу за 20000 грн/місяць , а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:23

Але ж кордони 91го самі себе не відвоюють! ;)

  fler написав:війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим.
Спеціально для тебе написано >>>
  Игорь Алексеевич написав:А не хотите вернуть страну к границам 91г.?. Кстати можно воевать в любом возрасте, лишь бы было желание..


Я б ще трохи додав - "Можна воювати в будь-якому віці і маючи будь-яку стать! Було б лише бажання!" ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:27

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож.
Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...


можна бути великим оптімістом і завжди сподіватись на краще, можна очікувати руйнування економіки агресора і закінцення війни у 2025році (всім кажу, що це буде 9 травня 2025 року-День Перемоги), вірю особисто в те, в чому запевняю знайомих? а як не вірити

тільки віра і реальність -це різні категорії, інколи вони співпадають, а взагалі НІ
але втративши віру в перемогу не варто вмирати, тому

Contra spem spero – без надії сподіваюсь (с лат.). Це парафраз слів Ап. Павла про віру Авраама з Рим. 4:18. Біблійний текст каже: «Він (Авраам) проти надії увірував у надії»


стосовно виборів, тільки під великим тиском
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32

Ну нарешті я повністю погоджуюсь!))

  budivelnik написав:Якби рішення приймав я то воно б було наступним
Крок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 років
Так!
Але жодного бронювання для 25-50!
Тобто, твої сини ідуть на фронт! ;)
  budivelnik написав:Крок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групі
Так!
Твої сини ж їх замінять?!
  budivelnik написав:Крок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частини
Так!
Твої ж сини підуть на нуль?!
  budivelnik написав:а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...
Так!
Я давно казав, хто не хоче - нах гнати на дембель/додому з ЗСУ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим
Интересно как она закончится перемогою?. Мы за 2 года потеряли тер. и типа завтра начнём наступленик. Всё правильно ресурсы у раши заканчиваются, но это не означает, что она готова вернуться к границам 91г. Поэтому презик Сербии более точно сказал про Кор.сценарий, воевали....воевали и остались потом на годы на тех границах, когда совок и Америка договорились кому и что достанется при окончании войныв Кореи. Так и нас ждёт похожий сценарий. Или кто то думает, что завтра раша соберёт вещи пойдёт домой?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 вер, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:37

budivelnik стосовно стану здоров"я чоловіків у віці 45+, там меньше 50% можна вважати відносно здоровими (основна причина-зайва вага, мінімум 10кг)-тобто переїдання(алкоголь), відсутність фізичних навантажень (2 рази на тиждень у спортзалі -це гарна річ, але допомогає не суттево у втраті зайвої ваги,)а це серце, суглоби,хребет, судини(тиск).
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  #<1 ... 1008110082100831008410085>
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