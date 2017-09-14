Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:45
Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:50
Наш менталітет - вражає!))
Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:53
В граніт!©
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:14
Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож.
Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:22
У влади є інстинкт самозбереження...
Правда при цьому протилежним фактором є інстинкт збагачення...
Тому влада й колихається як лайно в ополонці пливучи то в одну то в другу сторону
Напрямок руху влади - залежить від суспільства....
Те що у нас суспільство ЗДОРОВІШЕ в реалі ніж виглядає на форумі - можна визначити проаналізувавши останні дії влади...
Візьмемо всього одне рішення
Обмеження мобілізувати військовозобовязаних у віковій групі 50-60 років....
В цьому аспекті є дві сторони
Політична
Економічна...
Політично - влада виграла від цього рішення.
На пальцях
Було 10 млн військовозобовязаних у віці 25-60 років , з цих 10 млн -1 млн в ЗСУ , 1 млн -економічно заброньований, 1 млн відстрочки по стану здоровья....
Виходить що 7 млн ЗА МЕЖЕЮ правового поля з назвою УХИЛЯНТИ....
Проаналізувала влада скільки з бусифікованих віком в 50-60 років залишається в частинах і вирішила-перевести їх в категорію яка ПОТРАПЛЯЄ в правове поле...
Отже
було 3 млн за владу - 7 млн проти влади
Стало
(60-50)/(60-25)*7млн=2млн віком 50-60 років потрапили в правове поле
5 млн за владу - 5 млн за межами правового поля
На лице стабілізація в суспільстві...
Але крім політичних цілей-влада не отримала ніяких економічних дивідентів, а в цих 2 млн як мінімум 1 млн за ПРАВО отримати економічне бронювання легко б заплатив додаткових 5000 грн наприклад військового збору...=5млрд/місяць=60млрд рік
Тобто
Якби рішення приймав я то воно б було наступним
Крок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 років
Крок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групі
Крок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частини
Таким чином вся група50+ була б задоволена, бо вона повністю в правовому полі+втрати від переведення з нуля в тил були б мінімальні , бо ті хто на нулі вже якийсь час в дупі бачили прозябання в тилу за 20000 грн/місяць , а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:23
Але ж кордони 91го самі себе не відвоюють! ;)
Спеціально для тебе написано >>>
Я б ще трохи додав - "Можна воювати в будь-якому віці і маючи будь-яку стать! Було б лише бажання!"
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:27
можна бути великим оптімістом і завжди сподіватись на краще, можна очікувати руйнування економіки агресора і закінцення війни у 2025році (всім кажу, що це буде 9 травня 2025 року-День Перемоги), вірю особисто в те, в чому запевняю знайомих? а як не вірити
тільки віра і реальність -це різні категорії, інколи вони співпадають, а взагалі НІ
але втративши віру в перемогу не варто вмирати, тому
стосовно виборів, тільки під великим тиском
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32
Ну нарешті я повністю погоджуюсь!))
Так!
Але жодного бронювання для 25-50!
Тобто, твої сини ідуть на фронт!
Так!
Твої сини ж їх замінять?!
Так!
Твої ж сини підуть на нуль?!
Так!
Я давно казав, хто не хоче - нах гнати на дембель/додому з ЗСУ!
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересно как она закончится перемогою?. Мы за 2 года потеряли тер. и типа завтра начнём наступленик. Всё правильно ресурсы у раши заканчиваются, но это не означает, что она готова вернуться к границам 91г. Поэтому презик Сербии более точно сказал про Кор.сценарий, воевали....воевали и остались потом на годы на тех границах, когда совок и Америка договорились кому и что достанется при окончании войныв Кореи. Так и нас ждёт похожий сценарий. Или кто то думает, что завтра раша соберёт вещи пойдёт домой?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 вер, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:37
budivelnik стосовно стану здоров"я чоловіків у віці 45+, там меньше 50% можна вважати відносно здоровими (основна причина-зайва вага, мінімум 10кг)-тобто переїдання(алкоголь), відсутність фізичних навантажень (2 рази на тиждень у спортзалі -це гарна річ, але допомогає не суттево у втраті зайвої ваги,)а це серце, суглоби,хребет, судини(тиск).
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