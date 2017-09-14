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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10082100831008410085>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:41

  prodigy написав:budivelnik стосовно стану здоров"я чоловіків у віці 45+, там меньше 50% можна вважати відносно здоровими (основна причина-зайва вага, мінімум 10кг)-тобто переїдання(алкоголь), відсутність фізичних навантажень (2 рази на тиждень у спортзалі -це гарна річ, але допомогає не суттево у втраті зайвої ваги,)а це серце, суглоби,хребет, судини(тиск).

ВЛК на это на ср...ь Берут даже кому 59+ Им нужен план, и ссылается ТЦК на закон. Говорят мы здесь при чём? В законе нет больных, дурных и т.д. Или здоров или не здоров. А т.к. 80% у нас население с болячками, значит не годен если - мёртвый.
Сейчас знакомый получает инвалидность, болезнь Бехтерева, но это не означает для ТЦК, что он не годен. Они ему говорят болезнь есть - инвалидности пока нет. Пока её будешь оформлять то мы тебя имеем право забрать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:46

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим
Интересно как она закончится перемогою?. Мы за 2 года потеряли тер. и типа завтра начнём наступленик. Всё правильно ресурсы у раши заканчиваются, но это не означает, что она готова вернуться к границам 91г. ... Или кто то думает, что завтра раша соберёт вещи пойдёт домой?

Ви як мала дитина, чес слово. Дуда сказав, що рф має понести покарання за грубе порушення міжнародного права. Тобто кацапію змусять відповзти на болота дипломатичним шляхом. Чи може ви вважаєте, що це важко зробити? Є багато важелів, повірте, було б бажання їх застосувати. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Ви як мала дитина, чес слово. Дуда сказав, що рф має понести покарання за грубе порушення міжнародного права. Тобто кацапію змусять відповзти на болота дипломатичним шляхом. Чи може ви вважаєте, що це важко зробити? Є багато важелів, повірте, було б бажання їх застосувати.
Це Дуда так хочет, а др. хотят
"Друзі миру в Україні": Угорщина долучиться до ініціативи Китаю та Бразилії
https://trueua.info/news/druzi-miru-v-u ... a-brazilii
Раша понесёт покарання... Да если бы Европа и Америка решили её наказать, то это можно было сделать за 48часов. Им не выгодно наказывать рашу, им выгодно её ослабления в экономике и финансах, что бы потом решать более глобальные эконом. вопросы по Ближнему Востоку и Африке, где крутятся млрд. дол. в экономике.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 вер, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:48

  prodigy написав:
  budivelnik написав:У влади є інстинкт самозбереження...
Правда при цьому протилежним фактором є інстинкт збагачення...
Тому влада й колихається як лайно в ополонці пливучи то в одну то в другу сторону
Напрямок руху влади - залежить від суспільства....
Те що у нас суспільство ЗДОРОВІШЕ в реалі ніж виглядає на форумі - можна визначити проаналізувавши останні дії влади...
Візьмемо всього одне рішення
Обмеження мобілізувати військовозобовязаних у віковій групі 50-60 років....
В цьому аспекті є дві сторони
Політична
Економічна...

Політично - влада виграла від цього рішення.
На пальцях
Було 10 млн військовозобовязаних у віці 25-60 років , з цих 10 млн -1 млн в ЗСУ , 1 млн -економічно заброньований, 1 млн відстрочки по стану здоровья....
Виходить що 7 млн ЗА МЕЖЕЮ правового поля з назвою УХИЛЯНТИ....
Проаналізувала влада скільки з бусифікованих віком в 50-60 років залишається в частинах і вирішила-перевести їх в категорію яка ПОТРАПЛЯЄ в правове поле...
Отже
було 3 млн за владу - 7 млн проти влади
Стало
(60-50)/(60-25)*7млн=2млн віком 50-60 років потрапили в правове поле
5 млн за владу - 5 млн за межами правового поля
На лице стабілізація в суспільстві...

Але крім політичних цілей-влада не отримала ніяких економічних дивідентів, а в цих 2 млн як мінімум 1 млн за ПРАВО отримати економічне бронювання легко б заплатив додаткових 5000 грн наприклад військового збору...=5млрд/місяць=60млрд рік

Тобто
Якби рішення приймав я то воно б було наступним
Крок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 років
Крок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групі
Крок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частини

Таким чином вся група50+ була б задоволена, бо вона повністю в правовому полі+втрати від переведення з нуля в тил були б мінімальні , бо ті хто на нулі вже якийсь час в дупі бачили прозябання в тилу за 20000 грн/місяць , а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...
budivelnik стосовно стану здоров"я чоловіків у віці 45+, там меньше 50% можна вважати відносно здоровими (основна причина-зайва вага, мінімум 10кг)-тобто переїдання(алкоголь), відсутність фізичних навантажень (2 рази на тиждень у спортзалі -це гарна річ, але допомогає не суттево у втраті зайвої ваги,)а це серце, суглоби,хребет, судини(тиск).
Описали мене :oops:
Я ж тому і писав
Мені подобаються ЕФЕКТИВНІ рішення
Це рішення влади є ефективним з точки зору стабілізації в суспільстві
але було б ще ефективнішим якби прийняли щось подібне до мною описаного
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:50

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим
Интересно как она закончится перемогою?. Мы за 2 года потеряли тер. и типа завтра начнём наступленик. Всё правильно ресурсы у раши заканчиваются, но это не означает, что она готова вернуться к границам 91г. Поэтому презик Сербии более точно сказал про Кор.сценарий, воевали....воевали и остались потом на годы на тех границах, когда совок и Америка договорились кому и что достанется при окончании войны.


вже давно не дитина, а логіка як у дитини

щоб про щось домовитись-необхідно мати сильну позицію в перемовинах
у Порошенко ні у вересні 2014, ні у лютому 2015 її не було (просто путін задовілнився малим -Крим, Донбас)
станом на сьогодні який сенс в переговорах? обговорювати скільки додатково теріторії Україна має залишити, щоб агресор задовільнився і припинив БД-це катастрофа.
Запоріжжя-це ваше місто? що будите робити якщо місто погодяться передати згідно домовленостям? залишатись щоб здавати в аренду нерухомість кадирівцям? Так вас швидко визнають шпигуном і навіть не публічно розстріляють, а просто ти зникните десь у канаві
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:59

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:03

  Wirująświatła написав:Зображення

Игра в шашки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:05

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож.
Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...

а президент Чехії сказав, що Перемогти росію ціною втрати половини українського населення — це не перемога.

і шо? в чому він не правий?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:05

  Игорь Алексеевич написав:Игра в шашки))
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  #<1 ... 10082100831008410085>
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