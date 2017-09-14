budivelnik написав:

У влади є інстинкт самозбереження...Правда при цьому протилежним фактором є інстинкт збагачення...Тому влада й колихається як лайно в ополонці пливучи то в одну то в другу сторонуНапрямок руху влади - залежить від суспільства....Те що у нас суспільство ЗДОРОВІШЕ в реалі ніж виглядає на форумі - можна визначити проаналізувавши останні дії влади...Візьмемо всього одне рішенняОбмеження мобілізувати військовозобовязаних у віковій групі 50-60 років....В цьому аспекті є дві сторониПолітичнаЕкономічна...Політично - влада виграла від цього рішення.На пальцяхБуло 10 млн військовозобовязаних у віці 25-60 років , з цих 10 млн -1 млн в ЗСУ , 1 млн -економічно заброньований, 1 млн відстрочки по стану здоровья....Виходить що 7 млн ЗА МЕЖЕЮ правового поля з назвою УХИЛЯНТИ....Проаналізувала влада скільки з бусифікованих віком в 50-60 років залишається в частинах і вирішила-перевести їх в категорію яка ПОТРАПЛЯЄ в правове поле...Отжебуло 3 млн за владу - 7 млн проти владиСтало(60-50)/(60-25)*7млн=2млн віком 50-60 років потрапили в правове поле5 млн за владу - 5 млн за межами правового поляНа лице стабілізація в суспільстві...Але крім політичних цілей-влада не отримала ніяких економічних дивідентів, а в цих 2 млн як мінімум 1 млн за ПРАВО отримати економічне бронювання легко б заплатив додаткових 5000 грн наприклад військового збору...=5млрд/місяць=60млрд рікТобтоЯкби рішення приймав я то воно б було наступнимКрок1 - ввести економічне бронювання для вікової групи 50-60 роківКрок2 - законодавчо ЗАБОРОНИТИ відправку на нуль ( за виключенням добровольців) в цій віковій групіКрок3 - дозволити (за заявою військовослужбовця) переведення військових віком50+років з нуля в тилові частиниТаким чином вся група50+ була б задоволена, бо вона повністю в правовому полі+втрати від переведення з нуля в тил були б мінімальні , бо ті хто на нулі вже якийсь час в дупі бачили прозябання в тилу за 20000 грн/місяць , а ті хто не в стані витримувати навантаження нуля..ті нафік не потрібні на нулі, бо витрачаються бойові ресурси не тільки для виконання бойової задачі, а й для опіки над дідами...