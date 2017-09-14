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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10083100841008510086>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:07

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Игра в шашки))

невесёлый какой-то парнишка на фото - с окопа прямо на встречу, даже форму переодеть не успел
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:09

  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

он просто сказал известный всем им факт. для украинцев не считают нужным озвучивать.
судите сами, все важные интервью дают иностранным сми
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:10

Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу
https://rubryka.com/2024/09/27/zelensky ... du-trampu/

странно наш гарант носится с этим планом по всей Америки, но мы его не знаем.
Может нас в рабство хотят отдать за полученные бабки?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Им не выгодно наказывать рашу, им выгодно её ослабления в экономике и финансах, что бы потом решать более глобальные эконом. вопросы по Ближнему Востоку и Африке, где крутятся млрд. дол. в экономике.


тут політика грає більше роль, чим економіка (і для путіна в першу чергу), в 2008-2013 всі політики великої сімки бажали мати путіна за друга(навіть брата), бо саме в нього на 80% залежали щанси їх правлячих партій не втратити владу (я декілька разів був у Гданську у драйдоку і спілкувався з керівництвом заводу-поляки казали, що майже всі президенти/премєри торгуються особисто з путіним за ціну на газ для своєї країни майже плазуючи на колінах і віддано (як собака) заглядаучи у очи), але пихасті пшекі вирішили не робити цього (кажуть, нехай газ буде дорожчим на 10-15%(купимо у Німеччини), ніж втрата гідності
Сьогодні ситуація помінялась-колективний Захід мріє помститися путіну за своє десятиріччя "приниження" (і "любові" до путіна-путін людина року у 2007 (видання Times)), але логіка в економічно плані не змінилась-путін заможний, грошей (ресурсів) у нього досталь, то треба припинити війну і торговати з рашкою
вчора таку думку висловив Сергей Асланян
https://www.youtube.com/watch?v=yEECBx7W0IM
с 9ї хвилини
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:14

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу
https://rubryka.com/2024/09/27/zelensky ... du-trampu/

странно наш гарант носится с этим планом по всей Америки, но мы его не знаем.
Может нас в рабство хотят отдать за полученные бабки?

то, что он с Трампом встретился, уже хорошо.
чудес не будет. Трамп заставит остановиться на сегодняшних границах. территории уже оккупированы.
единственным спасением для оставшейся части нашей страны - членство в НАТО контролируемой территорией.
оккупированные территории и так возвратят при смене политического руководства рфии, лет через 20. для масштабов истории - это мизер
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:20

Росіяни рівняють із землею КАБами ще один регіон України: за вересень "прилетіло" 110 авіабомб

Наталія Нагорна каже, що зараз у Херсоні практично немає людей на вулицях через постійні атаки РФ. Ворожі БПЛА долітають навіть до центру Херсона.

Напередодні росіяни атакували Херсонський будинок культури та творчості. Навколо будівлі розкидані протипіхотні міни пелюстки, сюди ж долітають FPV-дрони.

https://tsn.ua/exclusive/rosiyani-rivny ... 68680.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:22

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

он просто сказал известный всем им факт. для украинцев не считают нужным озвучивать.
судите сами, все важные интервью дают иностранным сми


Украинцы сами не хотят слышать. Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.Много поверили?
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Velz написав:Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:29

  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

Чому не по сербському?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:29

  d44 написав:
  Denik написав:І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989

:)
Молдова и Украина достигли неформальной договоренности о продолжении поставок российского газа в Приднестровье после окончания транзитного контракта с "Газпромом" в конце 2024 года.

В Молдові в жовтні президентські вибори разом з референдумом про вступ в ЄС. У 2025 парламентські вибори. Я б не вірив ніяким неформальним домовленостям.
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  #<1 ... 10083100841008510086>
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