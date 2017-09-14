невесёлый какой-то парнишка на фото - с окопа прямо на встречу, даже форму переодеть не успел
|
|
|
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:07
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:09
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:10
Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу
странно наш гарант носится с этим планом по всей Америки, но мы его не знаем.
Может нас в рабство хотят отдать за полученные бабки?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тут політика грає більше роль, чим економіка (і для путіна в першу чергу), в 2008-2013 всі політики великої сімки бажали мати путіна за друга(навіть брата), бо саме в нього на 80% залежали щанси їх правлячих партій не втратити владу (я декілька разів був у Гданську у драйдоку і спілкувався з керівництвом заводу-поляки казали, що майже всі президенти/премєри торгуються особисто з путіним за ціну на газ для своєї країни майже плазуючи на колінах і віддано (як собака) заглядаучи у очи), але пихасті пшекі вирішили не робити цього (кажуть, нехай газ буде дорожчим на 10-15%(купимо у Німеччини), ніж втрата гідності
Сьогодні ситуація помінялась-колективний Захід мріє помститися путіну за своє десятиріччя "приниження" (і "любові" до путіна-путін людина року у 2007 (видання Times)), але логіка в економічно плані не змінилась-путін заможний, грошей (ресурсів) у нього досталь, то треба припинити війну і торговати з рашкою
вчора таку думку висловив Сергей Асланян
с 9ї хвилини
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:14
то, что он с Трампом встретился, уже хорошо.
чудес не будет. Трамп заставит остановиться на сегодняшних границах. территории уже оккупированы.
единственным спасением для оставшейся части нашей страны - членство в НАТО контролируемой территорией.
оккупированные территории и так возвратят при смене политического руководства рфии, лет через 20. для масштабов истории - это мизер
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:20
Росіяни рівняють із землею КАБами ще один регіон України: за вересень "прилетіло" 110 авіабомб
Наталія Нагорна каже, що зараз у Херсоні практично немає людей на вулицях через постійні атаки РФ. Ворожі БПЛА долітають навіть до центру Херсона.
Напередодні росіяни атакували Херсонський будинок культури та творчості. Навколо будівлі розкидані протипіхотні міни пелюстки, сюди ж долітають FPV-дрони.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:22
Украинцы сами не хотят слышать. Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.Много поверили?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:29
Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:29
В Молдові в жовтні президентські вибори разом з референдумом про вступ в ЄС. У 2025 парламентські вибори. Я б не вірив ніяким неформальним домовленостям.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|