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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10083100841008510086

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:31

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию»
Возможно он и прав.

Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож.
Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...

З Ряшівщиною, Перемишлянщиною, Стардубщиною, Берестянщиною ...?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:40

  d44 написав:
  Denik написав:І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989

:)
Молдова и Украина достигли неформальной договоренности о продолжении поставок российского газа в Приднестровье после окончания транзитного контракта с "Газпромом" в конце 2024 года.

Які проблеми? Красти і продавати наше зерно і т.д на окупованих територіях рф не соромиться. Чому ми маємо перейматися щодо торгівлі їхнім газом, маючи у розпорядженні краник у Суджі? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:16

Зеленський запросив Трампа в Україну. Той відповів, що обов'язково приїде, додавши, що «це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все»

Окрім цього після зустрічі Володими Зеленський заявив  для FOX News, що «дуже важливо, щоб мир був справедливим.

«Я багато чого навчився, але я не змінився в тому, що ми хочемо бачити справедливу угоду», — в свою чергу сказав Дональд Трамп.

«Дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці»

Зеленський так прокоментував зустріч з Дональдом Трампом.

До листопада ми можемо зупинити путіна, — Зеленський

«Ми повинні це зробити, ми спробуємо — на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо».

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:25

  fler написав:Які проблеми? Красти і продавати наше зерно і т.д на окупованих територіях рф не соромиться.

Не вперше зустрічаю навіть в офіційних повідомленнях інформацію, що московіти крадуть та вивозять з окупованних територій зерно. Якщо в 2022 році ще можна було зрозуміти, що мова про викрадене зерно, яке зберігалося на елеваторах під час початку повномасштабної, то у 2024 році вже не зрозуміло у кого на окупованих територіях все ще крадуть зерно.
Схоже, фермери на ТОТ просто продовжують обробляти землю, вирощувати та здавати зерно оптовикам (можливо, тим самим, що і на підконтрольній), годувати себе, родини та працівників. Впевнений, все це робиться не під дулами автоматів третій сезон вже. Вони колаборанти та зрадники по-турбопатріотські: не захотіли покинути землю, техніку, домівки та жити на 2000грн. виплат ВПО десь у селі Перчуново.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:28

  Denik написав:
  d44 написав:
  Denik написав:І не забуваємо, що до кінця пмр залишилося 3 місяці та 5 днів разом із завершення постачання орківмького газу.
https://t.me/c/1152810119/15989

:)
Молдова и Украина достигли неформальной договоренности о продолжении поставок российского газа в Приднестровье после окончания транзитного контракта с "Газпромом" в конце 2024 года.

В Молдові в жовтні президентські вибори разом з референдумом про вступ в ЄС. У 2025 парламентські вибори. Я б не вірив ніяким неформальним домовленостям.
Молдова отримує біля 80 відсотків електрики з Придністров'я, яка виробляється з газу. Тому газ буде. Варіант захвату Придністров'я фантастичний.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:33

  whois2010 написав:Не вперше зустрічаю навіть в офіційних повідомленнях інформацію, що московіти крадуть та вивозять з окупованних територій зерно. Якщо в 2022 році ще можна було зрозуміти, що мова про викрадене зерно, яке зберігалося на елеваторах під час початку повномасштабної, то у 2024 році вже не зрозуміло у кого на окупованих територіях все ще крадуть зерно.


:mrgreen: Очень точно подмечено.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 22:45

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: чому не має сенсу? Може й послати прилюдно. Зеленський як і вся наша дипломатія вно грає на стороні демократів.

Да це, мені здається, буде вже занадто навіть для такого ексцентричного, як Трамп.

Може собі дозволити.https://varta1.com.ua/news/sin-trampa-p ... 83492.html

Он троллил не Зе, а Байдена.
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  #<1 ... 10083100841008510086
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