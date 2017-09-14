Игорь Алексеевич написав:Президент Сербии заявил, что война в Украине якобы может длиться годами и закончится «по корейскому сценарию» Возможно он и прав.
Президент Польщі сказав, що війна має закінчитися перемогою України з поверненням всіх її окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Хіба він не правий? І шо? Отож. Раніше сьогодні вже написали - ресурси на війну не безмежні в обох сторін. Особливо людські. Повторю те, що раніше писала - війна триватиме максимум до кінця 2025 саме через ресурсний фактор. І ще одне повторю - у 2025 очікуємо президентські вибори, тобто є підстави вважати, що ...
З Ряшівщиною, Перемишлянщиною, Стардубщиною, Берестянщиною ...?
Зеленський запросив Трампа в Україну. Той відповів, що обов'язково приїде, додавши, що «це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все»
Окрім цього після зустрічі Володими Зеленський заявив для FOX News, що «дуже важливо, щоб мир був справедливим.
«Я багато чого навчився, але я не змінився в тому, що ми хочемо бачити справедливу угоду», — в свою чергу сказав Дональд Трамп.
«Дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці»
Зеленський так прокоментував зустріч з Дональдом Трампом.
До листопада ми можемо зупинити путіна, — Зеленський
«Ми повинні це зробити, ми спробуємо — на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо».
fler написав:Які проблеми? Красти і продавати наше зерно і т.д на окупованих територіях рф не соромиться.
Не вперше зустрічаю навіть в офіційних повідомленнях інформацію, що московіти крадуть та вивозять з окупованних територій зерно. Якщо в 2022 році ще можна було зрозуміти, що мова про викрадене зерно, яке зберігалося на елеваторах під час початку повномасштабної, то у 2024 році вже не зрозуміло у кого на окупованих територіях все ще крадуть зерно. Схоже, фермери на ТОТ просто продовжують обробляти землю, вирощувати та здавати зерно оптовикам (можливо, тим самим, що і на підконтрольній), годувати себе, родини та працівників. Впевнений, все це робиться не під дулами автоматів третій сезон вже. Вони колаборанти та зрадники по-турбопатріотські: не захотіли покинути землю, техніку, домівки та жити на 2000грн. виплат ВПО десь у селі Перчуново.
whois2010 написав:Не вперше зустрічаю навіть в офіційних повідомленнях інформацію, що московіти крадуть та вивозять з окупованних територій зерно. Якщо в 2022 році ще можна було зрозуміти, що мова про викрадене зерно, яке зберігалося на елеваторах під час початку повномасштабної, то у 2024 році вже не зрозуміло у кого на окупованих територіях все ще крадуть зерно.
Игорь Алексеевич написав:......... Кабы уже долетают до центра Запорожья. 4 прилёта и более 20 повреждённых домов в центре города. А если начнут прилетать ежедневно, то город через мес. превратиться в руины.
Харьков бомбят дольше, но в руины он не превратился.