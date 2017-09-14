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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10084100851008610087

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:20

  lapay написав:...........
73% вибрали нескінченний "мір в глазах". Тепер вже пересічні ні на що не впливають.
Два барани будуть бодатись, поки один не впаде, і без гадалки очевидно, який саме...

Выбрали. Но их выбор не реализован.
На практике реализован выбор 10% (возможно, и меньше) "активистов".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:29

ЛАД
73% вибрали владу яка окупувала 100% посад...
і все одно їм хтось не дав реалізувати їх грандіозні плани.

То навіщо було мучитись?
Нехай би відразу здались на милість 27% активістів.... І 73% легше і активісти не заморожували б ракетні програми в 2019 і не відкривали переходи на чонгарі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:37

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!

Ти голосував не за шанс. Ти голосував за гарні обіцянки замість потреби працювати.


типа того. перестать стрелять и все само рассосется.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:53

  Wirująświatła написав:

До листопада ми можемо зупинити путіна, — Зеленський

«Ми повинні це зробити, ми спробуємо — на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо».


А після листопада не можемо ("зупинити путіна")?

Що саме "після листопада нам доведеться вирішувати"?

Зе каже так, ніби всі все знають і розуміють про що він. Якісь загадки. Наче час є тільки до листопада.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:59

  andrijk777 написав:.........
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.

В чём ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 00:05

  andrijk777 написав:Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.


если бы запад считал что ему не выгодно или не нужно поддерживать - они тут же бы это прекратили. так что причины есть хоть мы можем их и не понимать до конца.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 00:07

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!

Ти голосував не за шанс. Ти голосував за гарні обіцянки замість потреби працювати.

Таки голосовали именно за шанс.
К сожалению, шанс не реализовался.
"з сивочолим" было бы примерно то же самое. Без всяких шансов.
Если вам хочется верить в чудеса, пожалуйста, никто не возражает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 00:08

  buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.



могу напомнить 19й год. тогда тоже была война.
если идти вашей логикой то и зе тоже ставленник пу и тогда против по топили проросийские боты.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 00:19

  Успіх написав:............
Але форумчани могли хоч сказати - " так, влада протупила з цим! Не подумали! А зробити реально саме так можна було!"

Тобто, демобілізація була МОЖЛИВА!!!
А не так, як тут доказували що НЕ реально...

Все реально - було б лише бажання!©(політична воля)

К сожалению, это было не реально.
Из-за того, что не могли провести мобилизацию.
И все оправдания: "мы не идём, потому что коррупция... потому что не воюет сын (подставить фамилию)... потому что я в тылу нужнее...", - всё это только для того, чтобы не сказать: "Я боюсь и не хочу рисковать". Единственный честный человек, который высказался прямо - АндрейМ.
К сожалению, таких оказалось слишком много.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 00:54

  whois2010 написав:Схоже, фермери на ТОТ просто продовжують обробляти землю


Так а чья это земля была до оккупации? Вот у того и крадут.
katso
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