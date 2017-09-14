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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:20
lapay написав:
...........
73% вибрали нескінченний "мір в глазах". Тепер вже пересічні ні на що не впливають.
Два барани будуть бодатись, поки один не впаде, і без гадалки очевидно, який саме...
Выбрали. Но их выбор не реализован.
На практике реализован выбор 10% (возможно, и меньше) "активистов".
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:29
ЛАД
73% вибрали владу яка окупувала 100% посад...
і все одно їм хтось не дав реалізувати їх грандіозні плани.
То навіщо було мучитись?
Нехай би відразу здались на милість 27% активістів.... І 73% легше і активісти не заморожували б ракетні програми в 2019 і не відкривали переходи на чонгарі...
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:37
sashaqbl написав: Успіх написав:
І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!
Ти голосував не за шанс. Ти голосував за гарні обіцянки замість потреби працювати.
типа того. перестать стрелять и все само рассосется.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:53
Wirująświatła написав:
До листопада ми можемо зупинити путіна, — Зеленський
«Ми повинні це зробити, ми спробуємо — на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо».
А після листопада не можемо ("зупинити путіна")?
Що саме "після листопада нам доведеться вирішувати"?
Зе каже так, ніби всі все знають і розуміють про що він. Якісь загадки. Наче час є тільки до листопада.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:59
andrijk777 написав:
.........
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно
.
В чём ?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 00:05
andrijk777 написав:
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
если бы запад считал что ему не выгодно или не нужно поддерживать - они тут же бы это прекратили. так что причины есть хоть мы можем их и не понимать до конца.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 00:07
sashaqbl написав: Успіх написав:
І я голосував за ШАНС!!!
А з сивочолим - то і шансу не було!
Ти голосував не за шанс. Ти голосував за гарні обіцянки замість потреби працювати.
Таки голосовали именно за шанс
.
К сожалению, шанс не реализовался.
"з сивочолим" было бы примерно то же самое. Без всяких шансов.
Если вам хочется верить в чудеса, пожалуйста, никто не возражает.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 00:08
buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
могу напомнить 19й год. тогда тоже была война.
если идти вашей логикой то и зе тоже ставленник пу и тогда против по топили проросийские боты.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 00:19
Успіх написав:
............
Але форумчани могли хоч сказати - " так, влада протупила з цим! Не подумали! А зробити реально саме так можна було!"
Тобто, демобілізація була МОЖЛИВА!!!
А не так, як тут доказували що НЕ реально...
Все реально - було б лише бажання!©(політична воля)
К сожалению, это было не реально.
Из-за того, что не могли провести мобилизацию.
И все оправдания: "мы не идём, потому что коррупция... потому что не воюет сын (подставить фамилию)... потому что я в тылу нужнее...", - всё это только для того, чтобы не сказать: "Я боюсь и не хочу рисковать". Единственный честный человек, который высказался прямо - АндрейМ
.
К сожалению, таких оказалось слишком много.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 00:54
whois2010 написав:
Схоже, фермери на ТОТ просто продовжують обробляти землю
Так а чья
это земля была до оккупации? Вот у того и крадут.
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