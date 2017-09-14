Додано: Суб 28 вер, 2024 01:43



Тут Арестовича часто клеймят, но уровень явно на голову выше многих местных аналитиков.

Не знаю, насколько он прав, но, по крайней мере, выглядит логично и очень похоже на правду.

Если вкратце, то он рассматривает нашу войну как часть глобального конфликта (о чём писал здесь detroytred). И достаточно подробно об этом говорит.

Но делает из этого выводы, которые не смог или не захотел (или не захотел писать здесь) сделать detroytred.

Он говорит, что поддерживать нас США будут. Хоть демы, хоть респы, а все события в ходе визита (в т.ч. и "скандал" с Пенсильванией) - предвыборные, чисто внутренние игры. Основная наша проблема в том, что у нас с Западом (в частности, США) не совпадают цели. И на сегодня это неустранимое препятствие. Мы хотим победы и границ91, а самые горячие головы мечтают о разгроме и распаде/уничтожении РФ А Запад этого совсем не хочет. У него свои интересы и цели по отношению к РФ в геополитическом раскладе (и это далеко не только и не столько нефть-газ).

Но, учитывая, что мы на 80% обеспечиваем войну за счёт Запада, мы должны значительно сильнее считаться с их мнением и их целями. А мы упорно настаиваем на своих.

В результате к нам относятся примерно как родители в супермаркете к капризному ребёнку.

И в этом (несовпадении целей) истинная причина наших проблем в отношениях с Западом. И они не устранятся, пока мы не согласимся привести наши цели в соответствие с их целями. Наоборот не будет.

Всё это вполне согласуется с высказываниями Павела и многих других западных политиков. И с тем, что ни Байден, ни Трамп не говорят о "победе".

Это печально (для нас), но очень похоже на правду.

Вполне вероятно, что война закончится по корейскому сценарию, но основные договорённости будут не по Украине, а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам, о которых, возможно, вслух и не объявят.

Короче, рекомендую к прослушиванию. Беседа длинная - 50 мин., но вполне можно слушать на скорости 1,5. Я слушал даже на 1,75, но с субтитрами.