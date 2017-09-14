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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 01:04
Ну рабство это громко, но говорят о какой-то "честной сделке", и да интересно что мы там ложим на весы с нашей стороны
«Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдет в нужное время. Я думаю, что это произойдет. Президент хочет, чтобы это закончилось, и он хочет, чтобы это закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялась честная сделка… И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливая и, я думаю, на самом деле довольно быстрая сделка», - заявил Трамп
По его словам, «президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливую сделку для всех».
В то же время, на вопрос, как эта сделка может выглядеть, Трамп сказал «еще слишком рано об этом говорить».
После этого Зеленский снова заявил, что следка «должна быть справедливой», при этом дал понять, что это понятие не должно применяться к России.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 01:40
tester7336 написав: buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
могу напомнить 19й год. тогда тоже была война.
если идти вашей логикой то и зе тоже ставленник пу и тогда против по топили проросийские боты.
вот, еще один, пытается тут косить под демагога.
типа он логикой руководствуется...
Майданов во время войны в Украине не было. В 2019 году майдана соответственно тоже не было. За логикой успеваете?
Зеленский народный избранник народа Украины, избранный классическим демократическим способом. Точно так же как и Кучма, и Янукович. Кстати, и Кучма, и Янукович с разной степенью успешности, но добивались определенных выгод кроме всего прочего в вопросах поставок газа Газпромом в Украину. А Зеленский их уже далеко обошел в этом вопросе. А в вопросах внешней политики он вообще вне конкуренции. Умудрился вещи называть своими именами: войну - войной, агрессора - агрессором, нацистов - нацистами, украинцев - единым миролюбивым народом с давней историей.
А это как серпом по одному месту патологическим брехунам из кремля. Потому что ломает их отработанные десятилетиями схемы обмана российского народа для отправки в Украину на войну с целью грабежа в интересах кремля, а если точнее - Газпрома.
На следующего украинского президента будет возложена народом задача по отстройке разрушенного и тотальной модернизации почти всего при этом. Тут бы Кернеса вспомнить или его ближайших коллег (Терехова), которые Харьков поднимали до уровня часто выше мирового.
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buratinyo
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Додано: Суб 28 вер, 2024 01:43
Тут Арестовича часто клеймят, но уровень явно на голову выше многих местных аналитиков.
Не знаю, насколько он прав, но, по крайней мере, выглядит логично и очень похоже на правду.
Если вкратце, то он рассматривает нашу войну как часть глобального конфликта (о чём писал здесь detroytred). И достаточно подробно об этом говорит.
Но делает из этого выводы, которые не смог или не захотел (или не захотел писать здесь) сделать detroytred.
Он говорит, что поддерживать нас США будут. Хоть демы, хоть респы, а все события в ходе визита (в т.ч. и "скандал" с Пенсильванией) - предвыборные, чисто внутренние игры. Основная наша проблема в том, что у нас с Западом (в частности, США) не совпадают цели. И на сегодня это неустранимое препятствие. Мы хотим победы и границ91, а самые горячие головы мечтают о разгроме и распаде/уничтожении РФ А Запад этого совсем не хочет. У него свои интересы и цели по отношению к РФ в геополитическом раскладе (и это далеко не только и не столько нефть-газ).
Но, учитывая, что мы на 80% обеспечиваем войну за счёт Запада, мы должны значительно сильнее считаться с их мнением и их целями. А мы упорно настаиваем на своих.
В результате к нам относятся примерно как родители в супермаркете к капризному ребёнку.
И в этом (несовпадении целей) истинная причина наших проблем в отношениях с Западом. И они не устранятся, пока мы не согласимся привести наши цели в соответствие с их целями. Наоборот не будет.
Всё это вполне согласуется с высказываниями Павела и многих других западных политиков. И с тем, что ни Байден, ни Трамп не говорят о "победе".
Это печально (для нас), но очень похоже на правду.
Вполне вероятно, что война закончится по корейскому сценарию, но основные договорённости будут не по Украине, а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам, о которых, возможно, вслух и не объявят.
Короче, рекомендую к прослушиванию. Беседа длинная - 50 мин., но вполне можно слушать на скорости 1,5. Я слушал даже на 1,75, но с субтитрами.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 01:56
buratinyo написав: tester7336 написав: buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
могу напомнить 19й год. тогда тоже была война.
если идти вашей логикой то и зе тоже ставленник пу и тогда против по топили проросийские боты.
вот, еще один, пытается тут косить под демагога.
типа он логикой руководствуется...
Майданов во время войны в Украине не было. В 2019 году майдана соответственно тоже не было. За логикой успеваете?
Зеленский народный избранник народа Украины, избранный классическим демократическим способом. Точно так же как и Кучма, и Янукович. Кстати, и Кучма, и Янукович с разной степенью успешности, но добивались определенных выгод кроме всего прочего в вопросах поставок газа Газпромом в Украину. А Зеленский их уже далеко обошел в этом вопросе. А в вопросах внешней политики он вообще вне конкуренции. Умудрился вещи называть своими именами: войну - войной, агрессора - агрессором, нацистов - нацистами, украинцев - единым миролюбивым народом с давней историей.
А это как серпом по одному месту патологическим брехунам из кремля. Потому что ломает их отработанные десятилетиями схемы обмана российского народа для отправки в Украину на войну с целью грабежа в интересах кремля, а если точнее - Газпрома.
На следующего украинского президента будет возложена народом задача по отстройке разрушенного и тотальной модернизации почти всего при этом. Тут бы Кернеса вспомнить или его ближайших коллег (Терехова), которые Харьков поднимали до уровня часто выше мирового.
так твоя логика ущербна что бы за ней успевать.
это тебе хочется связать критику власти с майданом. в 19м году критика власти не смущала? просто у по больше мозгов чем у зе. и по просто дал народу испить сполна чашу своего выбора. а этот и до майдана может довести за власть цепляясь как янык. а у тебя есть личный интерес что так переживаешь за критику зе?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 02:00
katso написав: whois2010 написав:
Схоже, фермери на ТОТ просто продовжують обробляти землю
Так а чья
это земля была до оккупации? Вот у того и крадут.
Вполне возможно, что обрабатывают землю те же, что и до оккупации. И скорее всего, так и есть. Если она вообще обрабатывается.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 02:03
d44 написав:
Та спокуха, для майдану потрібна альтернатива політична, якась "нова сила"
buratinyo написав:
1. Флер абсолютно права касательно активизации пророссийских ботов не только в телеграмме, тик-токе и инстаграмме, но и на классических форумах. Гляньте сколько голов говорящих топит против Украины, действующей власти. Из этого я делаю вывод, что кремль делает вторую попытку начать подготовку очередного третьего майдана в Украине с целью свержения несговорчивого патриота Зеленского и поставить на его место верного путинца по типу чеченца кадырова.
. Поки йде війна то дурних брати на себе відповідальність за щось не знайдеться. По любому війна скінчиться при Зеленському.
Возвращаемся в прошлое, в 2013-2014 год, и вспоминаем элиту второго майдана, этих интеллектуалов, "новую силу". Ха-ха.
После которых на выборах прошел бы любой кандидат, лишь бы не эти интеллектуалы, отдавшие Крым без боя (вопреки Конституции Украины), подписавшие Минские соглашения без участия главного внешнего агрессора, но полностью под его дудку. Про все остальное не хочется даже вспоминать - это будут делать ответственные сотрудники, которые будут вести дела о госизмене.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 02:04
tester7336 написав: buratinyo написав:
................
Майданов во время войны в Украине не было. В 2019 году майдана соответственно тоже не было. За логикой успеваете?
Зеленский народный избранник народа Украины, избранный классическим демократическим способом. Точно так же как и Кучма, и Янукович. Кстати, и Кучма, и Янукович с разной степенью успешности, но добивались определенных выгод кроме всего прочего в вопросах поставок газа Газпромом в Украину.
..........
........ а у тебя есть личный интерес что так переживаешь за критику зе?
Вопрос не ко мне, но уж ладно.
Критика у вас уж больно примитивная и ущербная.
P.s. С позицией buratinyo
в посте выше тоже не согласен.
Вы с ним 2 крайности.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 02:08
ЛАД написав:
Критика у вас уж больно примитивная и ущербная.
ну эту претензию вам следует направить к журналистам расследователям.
и показать как вы умеете круче.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 03:21
buratinyo
Опилко-берёзовый, а когда Допа и Гепа с колорадскими ленточками и все на цырлах орали про любовь к Сортиро-Лаптении на входе в бывшмй обком на пл.Хуенина в твоём городе(по моему это было 1 марта 14го) и выбор пьющего народа с раSSеей - где была твоя тушка с говном и не было ли на ней метки "Дедываивалимошемпабетить" оранжевочёрного полосатого цвету?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 04:20
detroytred написав:
Зе каже так, ніби всі все знають і розуміють про що він. Якісь загадки. Наче час є тільки до листопада.
один вы заметили (или захотели прокомментировать) эту дурь. Очередная ложь чтобы получить деньги. Типа после ноября нас уже финансировать будет не нужно, потому что мы остановим войну. А в ноябре он скажет что в апреле и т.д.
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