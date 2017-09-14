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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10086100871008810089

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 53
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
21
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08

За крок до перевороту думок©

Щойно прийшов з нічного чергування, але це дрібниці... в порівнянні з дуже важким тиловим життям, де постійно мучаються надважливі тиловики, відкриваючи щороку новий бізнес))
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хорошо, что объявился хоть один единственный адепт власти.
Это дало твёрдую уверенность, в 100% верности всех тезисов про рюське КВН, шапито, цирк на дротьях
Бетон
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