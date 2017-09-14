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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
Щойно прийшов з нічного чергування, але це дрібниці... в порівнянні з дуже важким тиловим життям, де постійно мучаються надважливі тиловики, відкриваючи щороку новий бізнес))
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Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
Хорошо, что объявился хоть один единственный адепт власти.
Это дало твёрдую уверенность, в 100% верности всех тезисов про рюське КВН, шапито, цирк на дротьях
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Faceless, Ірина_, Модератор
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