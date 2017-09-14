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Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
За крок до перевороту думок©
Щойно прийшов з нічного чергування, але це дрібниці... в порівнянні з дуже важким тиловим життям, де постійно мучаються надважливі тиловики, відкриваючи щороку новий бізнес))
Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хорошо, что объявился хоть один единственный адепт власти.
Это дало твёрдую уверенность, в 100% верности всех тезисов про рюське КВН, шапито, цирк на дротьях
Додано: Суб 28 вер, 2024 06:28
когда то давно мой бывший начальник мне сказал успех будем делить на всех, а в случае провала каждый сам за себя. Глубокая фраза. Вся суть общества. Нашего... не нашего... любого. Главное что честно. На чью либо помощь в случае провала не рассчитывать. Возможно нам бы увеличили помощь при успехе в курской области. И риторика была бы оптимистичнее. Выгнать русню с оккупированных территорий маловероятно, а вот обменять Курскую на Запорожскую, Белгородскую на Херсонскую вполне адекватный вариант. Каждому захочется стоять рядом с победителем и отморозится от проигравшего.
шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет.
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