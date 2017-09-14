|
|
|
Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
За крок до перевороту думок©
Щойно прийшов з нічного чергування, але це дрібниці... в порівнянні з дуже важким тиловим життям, де постійно мучаються надважливі тиловики, відкриваючи щороку новий бізнес))
Додано: Суб 28 вер, 2024 05:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хорошо, что объявился хоть один единственный адепт власти.
Это дало твёрдую уверенность, в 100% верности всех тезисов про рюське КВН, шапито, цирк на дротьях
Додано: Суб 28 вер, 2024 06:28
когда то давно мой бывший начальник мне сказал успех будем делить на всех, а в случае провала каждый сам за себя. Глубокая фраза. Вся суть общества. Нашего... не нашего... любого. Главное что честно. На чью либо помощь в случае провала не рассчитывать. Возможно нам бы увеличили помощь при успехе в курской области. И риторика была бы оптимистичнее. Выгнать русню с оккупированных территорий маловероятно, а вот обменять Курскую на Запорожскую, Белгородскую на Херсонскую вполне адекватный вариант. Каждому захочется стоять рядом с победителем и отморозится от проигравшего.
шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет.
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:58
Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:16
Марк ошибся. Не 10 лет, а вечность, особенно когда наш гарант уже неделю ездит по США с планом окончания войны, но про этот план народ Украины ничего не знает.
Что же там такого секретного в этом плане, что нам его не озвучивает наш ГАРАНТ??? Когда что то от народа скрывают, то значит нас ждет в будущем полная ж...
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:30
Є речі які не обговорюють у трьох . Особисто приїхали і домовились. Нам все одно або обявлять РПВ, мобілізація або підвищення податків і призупинення кзоту
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:45
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
Додано: Суб 28 вер, 2024 08:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025 (якщо там не будет мін 50млрд дол на військову допомогу Україні, то сподіватись залишається тільки на "жест доброї волі" нового(старого трамп) президента, який має можливість виділити кошти з президенського
фонду (без узгодження Сената), а не там суми значно меньші
тому був край необхідний цей візит Зеленського до США, бо гроші з 61млрд за 2024 майже вичерпані(десь приблизно 5млрд залишилось)
результат? пакет на 8млрд(там ще один Patriot)
тобто, в бюджеті є декілька млн на демократію в Україні (стосовно військвої допомоги, пару млрд), ясна річ, що це тільки проект, АЛЕ
остаточний бюджет на 2024р був затверджений тільки у березні 2024
після початку роботи нового президента (20січня 2025), деякі зміни в бюджеті відбудуться, але...якщо там зараз стоїть цифра 1,6млдр
, то виникає велике питання-що має трапитись, що Сенат змінив думку на підтримку України і виділив хоч би ті самі 61 млрд(як у 2024), хоч цієї суми було замало (тому на зброю там було 38,6млрд)
|