Бетон написав:Хорошо, что объявился хоть один единственный адепт власти. Это дало твёрдую уверенность, в 100% верности всех тезисов про рюське КВН, шапито, цирк на дротьях
когда то давно мой бывший начальник мне сказал успех будем делить на всех, а в случае провала каждый сам за себя. Глубокая фраза. Вся суть общества. Нашего... не нашего... любого. Главное что честно. На чью либо помощь в случае провала не рассчитывать. Возможно нам бы увеличили помощь при успехе в курской области. И риторика была бы оптимистичнее. Выгнать русню с оккупированных территорий маловероятно, а вот обменять Курскую на Запорожскую, Белгородскую на Херсонскую вполне адекватный вариант. Каждому захочется стоять рядом с победителем и отморозится от проигравшего.
Успіх написав:Щойно прийшов з нічного чергування, але це дрібниці.
шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет.
Velz написав:Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження. Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти... Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...
sens написав: Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення. Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
detroytred написав:Наче час є тільки до листопада.
в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025 (якщо там не будет мін 50млрд дол на військову допомогу Україні, то сподіватись залишається тільки на "жест доброї волі" нового(старого трамп) президента, який має можливість виділити кошти з президенського фонду (без узгодження Сената), а не там суми значно меньші
тому був край необхідний цей візит Зеленського до США, бо гроші з 61млрд за 2024 майже вичерпані(десь приблизно 5млрд залишилось) результат? пакет на 8млрд(там ще один Patriot)
Без допомоги Україні: у Конгресі США з'явився проєкт оборонного бюджету на наступний рік
тобто, в бюджеті є декілька млн на демократію в Україні (стосовно військвої допомоги, пару млрд), ясна річ, що це тільки проект, АЛЕ остаточний бюджет на 2024р був затверджений тільки у березні 2024 після початку роботи нового президента (20січня 2025), деякі зміни в бюджеті відбудуться, але...якщо там зараз стоїть цифра 1,6млдр
Foreign Military Financing, за якою Україна може закупити озброєння у США на цю суму безоплатно.
, то виникає велике питання-що має трапитись, що Сенат змінив думку на підтримку України і виділив хоч би ті самі 61 млрд(як у 2024), хоч цієї суми було замало (тому на зброю там було 38,6млрд)
Тому безпосередньо на зброю припадає:
13,8 - закупівля озброєння для України за програмою USAI, Ukraine Security Assistance Initiative - Ініціативи сприяння безпеці України. 1,6 млрд доларів на програму Foreign Military Financing (іноземне воєнне фінансування), за якою США компенсує Україні вартість замовленого американського озброєння 23,2 млрд доларів Пентагону на поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні
Не цитуйте чергову безуглу. Обстріли арти як були так і є. Тобто «помірно» (якщо до обстрілів міста це слова можна застосувати) Дуже сильно додались дрони. Скиди постійно, включно по звичайним цивільним авто, велосипедистам і так далі. Або тренуються (успіхів новоспечених ставлять на крило) , або розважаються . Бо там нема жодної схожості з військовими. Але «рівняють з землею» точно недоречно тут, особливо якщо казати про дрони.
ЛАД написав: Тут Арестовича часто клеймят, но уровень явно на голову выше многих местных аналитиков. Не знаю, насколько он прав, но, по крайней мере, выглядит логично и очень похоже на правду. Если вкратце, то он рассматривает нашу войну как часть глобального конфликта (о чём писал здесь detroytred). И достаточно подробно об этом говорит. Но делает из этого выводы, которые не смог или не захотел (или не захотел писать здесь) сделать detroytred. Он говорит, что поддерживать нас США будут. Хоть демы, хоть респы, а все события в ходе визита (в т.ч. и "скандал" с Пенсильванией) - предвыборные, чисто внутренние игры. Основная наша проблема в том, что у нас с Западом (в частности, США) не совпадают цели. И на сегодня это неустранимое препятствие. Мы хотим победы и границ91, а самые горячие головы мечтают о разгроме и распаде/уничтожении РФ А Запад этого совсем не хочет. У него свои интересы и цели по отношению к РФ в геополитическом раскладе (и это далеко не только и не столько нефть-газ). Но, учитывая, что мы на 80% обеспечиваем войну за счёт Запада, мы должны значительно сильнее считаться с их мнением и их целями. А мы упорно настаиваем на своих. В результате к нам относятся примерно как родители в супермаркете к капризному ребёнку. И в этом (несовпадении целей) истинная причина наших проблем в отношениях с Западом. И они не устранятся, пока мы не согласимся привести наши цели в соответствие с их целями. Наоборот не будет. Всё это вполне согласуется с высказываниями Павела и многих других западных политиков. И с тем, что ни Байден, ни Трамп не говорят о "победе". Это печально (для нас), но очень похоже на правду. Вполне вероятно, что война закончится по корейскому сценарию, но основные договорённости будут не по Украине, а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам, о которых, возможно, вслух и не объявят. Короче, рекомендую к прослушиванию. Беседа длинная - 50 мин., но вполне можно слушать на скорости 1,5. Я слушал даже на 1,75, но с субтитрами.
А хто такі “ми”? 😳🙀😱
Мрії -- то окрема тема. Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі. А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба... І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.
То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...
Игорь Алексеевич написав:но про этот план народ Украины ничего не знает. Что же там такого секретного в этом плане, что нам его не озвучивает наш ГАРАНТ??? Когда что то от народа скрывают, то значит нас ждет в будущем полная ж...