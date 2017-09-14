Додано: Суб 28 вер, 2024 08:52

detroytred написав: Наче час є тільки до листопада. Наче час є тільки до листопада.

Без допомоги Україні: у Конгресі США з'явився проєкт оборонного бюджету на наступний рік

Foreign Military Financing, за якою Україна може закупити озброєння у США на цю суму безоплатно.



Тому безпосередньо на зброю припадає:



13,8 - закупівля озброєння для України за програмою USAI, Ukraine Security Assistance Initiative - Ініціативи сприяння безпеці України.

1,6 млрд доларів на програму Foreign Military Financing (іноземне воєнне фінансування), за якою США компенсує Україні вартість замовленого американського озброєння

23,2 млрд доларів Пентагону на поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні

в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025 (якщо там не будет мін 50млрд дол на військову допомогу Україні, то сподіватись залишається тільки на "жест доброї волі" нового(старого трамп) президента, який має можливість виділити кошти з президенськогофонду (без узгодження Сената), а не там суми значно меньшітому був край необхідний цей візит Зеленського до США, бо гроші з 61млрд за 2024 майже вичерпані(десь приблизно 5млрд залишилось)результат? пакет на 8млрд(там ще один Patriot)тобто, в бюджеті є декілька млн на демократію в Україні (стосовно військвої допомоги, пару млрд), ясна річ, що це тільки проект, АЛЕостаточний бюджет на 2024р був затверджений тільки у березні 2024після початку роботи нового президента (20січня 2025), деякі зміни в бюджеті відбудуться, але...якщо там зараз стоїть цифра 1,6млдр, то виникає велике питання-що має трапитись, що Сенат змінив думку на підтримку України і виділив хоч би ті самі 61 млрд(як у 2024), хоч цієї суми було замало (тому на зброю там було 38,6млрд)