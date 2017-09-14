|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:08
Banderlog написав: sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи
ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:18
Bobua написав: Banderlog написав: sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи
ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?
Шоб не морочити собі з вами голову. А ще можуть насільно вас уйти в сзч
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1301
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:26
Wirująświatła написав:
ак уже был обзор.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 28 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:33
ЛАД написав:
а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам
Тому я і кажу, що ми не маємо достатньо інформації і всі наші обговорення це так - побазікати))
На замітку - автор явно уникає одного моменту: він майже ніколи не згадує про Британію.
Хоча очевидно, що на когось наші управлінці опираються, щоб отак протистояти цілям, як подає автор, згуртованих партнерів. Інакше б не змогли..
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30429
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:40
prodigy написав: detroytred написав:
Наче час є тільки до листопада.
в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025
Гроші та зброя. Ще й тільки американські.
Інерційність дуже велика для отаких заяв про термін в один місяць (жовтень).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30429
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:41
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
ак уже был обзор.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Кто платит - тот заказывает музыку?
А от народа оно особо не зависит...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8430
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:42
Wirująświatła написав:
шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет
Обов'язково!))
Але бігають лише котики і песики - то я їм цієї ночі передам привіт!))
Banderlog написав:
Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
Ааааааааа!!!
Найкращий допис дня!!!👍👍👍
Мені реально це настрій підняло!👍
Banderlog написав:
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ
До речі!
Що там, Бандерлог вже по трошки пакує речі, чи передумав?(хтось казав що не збирається зимувати в пікселі
)
Hotab написав:
Або тренуються (успіхів новоспечених ставлять на крило)
Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6910
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:45
Banderlog написав: budivelnik написав: Velz написав:
Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти
...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...
так было ж недавно: что-то около "85% всех военных - за кордоны 91го"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8430
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:47
Успіх написав:
Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁
За таким приводом? 😁
Це норм, бо дзвонити в колокола буде демаскувати позиції.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30429
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:00
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
ак уже был обзор.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
вы не думали что для американцев один план, а для народа Украины другой? и план для народа давно довели - конституция на паузе и война до последнего украинца. Если бы этот план показали американцам Зе с Ермаком вытолкали бы пинками. Поэтому планы разные. Американцам нужна чёткая дата, когда война прекратится. Поэтому внезапно для украинцев Зе обозначил ноябрь. Хотя все понимают, что это нереально.
почему до сих пор не остановили и что такого случится в ноябре что это изменит?
Трамп також сказав, що у нього та Зеленського "дуже хороші відносини", а потім додав: "У мене також дуже хороші відносини з президентом Путіним".
упс а как же глобальный конфликт или Трамп не в курсе что путин согласно методички - враг США? Представьте что Рузвельт бы сказал "у меня одинаково хорошие отношения со Сталиным и Гитлером" как бы это было воспринято?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25033
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|68712
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|233166
|
|
|6076
|760586
|
|