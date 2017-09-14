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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10087100881008910090

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:08

  Banderlog написав:
  sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи :lol: ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики :wink: :lol: інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.


А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:18

  Bobua написав:
  Banderlog написав:
  sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи :lol: ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики :wink: :lol: інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.


А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?

Шоб не морочити собі з вами голову. А ще можуть насільно вас уйти в сзч
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:ак уже был обзор.

Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:33

  ЛАД написав:а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам

Тому я і кажу, що ми не маємо достатньо інформації і всі наші обговорення це так - побазікати))

На замітку - автор явно уникає одного моменту: він майже ніколи не згадує про Британію.
Хоча очевидно, що на когось наші управлінці опираються, щоб отак протистояти цілям, як подає автор, згуртованих партнерів. Інакше б не змогли..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:40

  prodigy написав:
  detroytred написав:Наче час є тільки до листопада.


в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025

Гроші та зброя. Ще й тільки американські.
Інерційність дуже велика для отаких заяв про термін в один місяць (жовтень).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:ак уже был обзор.

Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает. :shock:

Кто платит - тот заказывает музыку?
А от народа оно особо не зависит...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:42

Отак треба починати ранок! З гумору!)))

  Wirująświatła написав:шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет
Обов'язково!))
Але бігають лише котики і песики - то я їм цієї ночі передам привіт!))
  Banderlog написав:Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
Ааааааааа!!!
Найкращий допис дня!!!👍👍👍 :D
Мені реально це настрій підняло!👍
  Banderlog написав:інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ
До речі!
Що там, Бандерлог вже по трошки пакує речі, чи передумав?(хтось казав що не збирається зимувати в пікселі ;) )
  Hotab написав:Або тренуються (успіхів новоспечених ставлять на крило)
Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:45

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Velz написав:Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.

Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...

так было ж недавно: что-то около "85% всех военных - за кордоны 91го"
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:47

  Успіх написав:Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁

За таким приводом? 😁

Це норм, бо дзвонити в колокола буде демаскувати позиції.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:00

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:ак уже был обзор.

Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает. :shock:

вы не думали что для американцев один план, а для народа Украины другой? и план для народа давно довели - конституция на паузе и война до последнего украинца. Если бы этот план показали американцам Зе с Ермаком вытолкали бы пинками. Поэтому планы разные. Американцам нужна чёткая дата, когда война прекратится. Поэтому внезапно для украинцев Зе обозначил ноябрь. Хотя все понимают, что это нереально.

Зеленський: "До листопада ми можемо зупинити Путіна"
"Ми повинні це зробити, ми спробуємо - на полі бою з нашими героїчними воїнами", - сказав український президент на зустрічі з Дональдом Трампом.
https://lb.ua/society/2024/09/27/637035 ... zhemo.html


почему до сих пор не остановили и что такого случится в ноябре что это изменит?

Трамп також сказав, що у нього та Зеленського "дуже хороші відносини", а потім додав: "У мене також дуже хороші відносини з президентом Путіним".
упс а как же глобальный конфликт или Трамп не в курсе что путин согласно методички - враг США? Представьте что Рузвельт бы сказал "у меня одинаково хорошие отношения со Сталиным и Гитлером" как бы это было воспринято?
Wirująświatła
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  #<1 ... 10087100881008910090
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