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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:08
Banderlog написав: sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи
ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?
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Bobua
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:18
Bobua написав: Banderlog написав: sens написав:
Ви не помиляєтесь не в цифрах,а в тому що не всі теми бажані для обговорення.
Я бажаю всім хто цікавиться, зрозуміти що стукачі є в кожному окремому батальйоні.
є. вони на посадах стукачів - капелани і контроль бойового стресу тоість психологи
ну допустим є і обичні . Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
А коли комвідділення чи комвзводу кажуть “йдіть в сзч”.
Це як класифікувати?
Не зовсім зрозуміло яка їм з цього вигода. Може аби розказувати потім керівництву яка в них “служба і апасна і трудна”?
Шоб не морочити собі з вами голову. А ще можуть насільно вас уйти в сзч
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Banderlog
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:26
Wirująświatła написав:
ак уже был обзор.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 28 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:33
ЛАД написав:
а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам
Тому я і кажу, що ми не маємо достатньо інформації і всі наші обговорення це так - побазікати))
На замітку - автор явно уникає одного моменту: він майже ніколи не згадує про Британію.
Хоча очевидно, що на когось наші управлінці опираються, щоб отак протистояти цілям, як подає автор, згуртованих партнерів. Інакше б не змогли..
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:40
prodigy написав: detroytred написав:
Наче час є тільки до листопада.
в жовтні 2024 Сенат приймає бюджет на 2025
Гроші та зброя. Ще й тільки американські.
Інерційність дуже велика для отаких заяв про термін в один місяць (жовтень).
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:41
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
ак уже был обзор.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Кто платит - тот заказывает музыку?
А от народа оно особо не зависит...
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:42
Wirująświatła написав:
шо там на дежурстве, зайцы не пробегали? Будут пробегать передашь им привет
Обов'язково!))
Але бігають лише котики і песики - то я їм цієї ночі передам привіт!))
Banderlog написав:
Діло в іншому. Далі шо? От допустим у вас в бальйоні 15 чоловік говорить що треба йти в сзч а Ви комбат. Шо Ви зробите? Ну пошлете копати од гріху подалі або на навчання в дронщики інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ. Смутьянів вичисляють і... відсилають в новий бат з незнайомим колективом або в дронщики.
Ааааааааа!!!
Найкращий допис дня!!!👍👍👍
Мені реально це настрій підняло!👍
Banderlog написав:
інша справа якщо ви підбиваєте групу йти в отказ
До речі!
Що там, Бандерлог вже по трошки пакує речі, чи передумав?(хтось казав що не збирається зимувати в пікселі
)
Hotab написав:
Або тренуються (успіхів новоспечених ставлять на крило)
Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:45
Banderlog написав: budivelnik написав: Velz написав:
Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти
...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...
так было ж недавно: что-то около "85% всех военных - за кордоны 91го"
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Додано: Суб 28 вер, 2024 10:47
Успіх написав:
Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁
За таким приводом? 😁
Це норм, бо дзвонити в колокола буде демаскувати позиції.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 11:08
почему до сих пор не остановили и что такого случится в ноябре что это изменит?
Трамп також сказав, що у нього та Зеленського "дуже хороші відносини", а потім додав: "У мене також дуже хороші відносини з президентом Путіним".
упс... а как же глобальный конфликт или Трамп не в курсе что путин согласно методички - враг США? Представьте что Рузвельт бы сказал "у меня одинаково хорошие отношения со Сталиным и Гитлером" как бы это было воспринято? В таких мелочах и проявляется что нет никакого глобального конфликта. Есть локальный конфликт Украина - рф и каждый политик волен принимать любую позицию. Орбан например за путина, и что Венгрию исключили из НАТО и ЕС?
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