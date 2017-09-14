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Додано: Суб 28 вер, 2024 11:19
Мамин батончик прокинувся і почав навалювати оналітику світового масштабу і такої ж глупості
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:53
Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
раша при кремле тоже против США и Запада, но недвига у всех там, дети живут там, про рубли они и не слышали. Др. идиоты в раше, фин. уровнем ниже кремлёвских боятся НАТО, но отдыхают в Турции, Греции, Италии и др. странах НАТО.
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:00
Гаряча фаза війни закінчиться цього року!©
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:08
Гордон всегда всё знает, но задним числом. И потом с умняком втирает всем, что типа встречался, разговаривал и ему сказали, но он не мог этого сказать)) БАЛАБОЛ.
Наши супер эксперты в ютубе др. друга начали обсирать и выдумывать басни про даты и др. бред. Открываешь Ютуб а там.... и окончание войны и пуйло проиграл войну и мы типа уже на F-16 летаем над кремлём и др. всякой херни. Интересно кто ещё этот ютуб с экспертами слушает? МАРАФОН №2))
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:20
"Мы" это государство.
А кому "нам це не треба"?
Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле?
Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же.
И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия.
Обратите внимание, как здесь клеймили lapay, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, что lapay всегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться.
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:30
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Люди с мозгами давно про это знают, они даже знают, что потом в стране будет. Поэтому собрали вещи и уехали. Конечно их называют идиотами, не патриотами и т.д. Но, реально они понимают, для чего народу втирают воевать до последнего вздоха. Потом вздох закончится, ораторы разбегутся, типа понесут полит. ответственность прийдут к власти др. и дальше опять неизвестность, а возможно и пропасть.
Вечно нам помогать не будут, а если и будут помогать, то как сейчас - бахи, потери и обещания.
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