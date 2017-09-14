Додано: Суб 28 вер, 2024 12:20

Bobua написав: ...........

А хто такі “ми”? 😳🙀😱



Мрії -- то окрема тема.

Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.

А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...

І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.



То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам... ...........А хто такі “ми”? 😳🙀😱Мрії -- то окрема тема.Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...

"Мы" это государство.А кому "нам це не треба"?Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле?Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же.И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия.Обратите внимание, как здесь клеймили, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, чтовсегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться.Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?