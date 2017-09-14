Wirująświatła написав:Орбан например за путина, и что Венгрию исключили из НАТО и ЕС?
раша при кремле тоже против США и Запада, но недвига у всех там, дети живут там, про рубли они и не слышали. Др. идиоты в раше, фин. уровнем ниже кремлёвских боятся НАТО, но отдыхают в Турции, Греции, Италии и др. странах НАТО.
Wirująświatła написав:Американцам нужна чёткая дата, когда война прекратится. Поэтому внезапно для украинцев Зе обозначил ноябрь. Хотя все понимают, что это нереально.
А Гордон думає, що реально!
Гордон всегда всё знает, но задним числом. И потом с умняком втирает всем, что типа встречался, разговаривал и ему сказали, но он не мог этого сказать)) БАЛАБОЛ. Наши супер эксперты в ютубе др. друга начали обсирать и выдумывать басни про даты и др. бред. Открываешь Ютуб а там.... и окончание войны и пуйло проиграл войну и мы типа уже на F-16 летаем над кремлём и др. всякой херни. Интересно кто ещё этот ютуб с экспертами слушает? МАРАФОН №2))
Мрії -- то окрема тема. Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі. А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба... І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.
То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...
"Мы" это государство. А кому "нам це не треба"? Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле? Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же. И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия. Обратите внимание, как здесь клеймили lapay, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, что lapay всегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться. Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями". Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?
Wirująświatła написав:Запад и Китай предлагают отдать рф то что хочет путин (Запорожскую и Херсонскую обл). В этом всё несовпадение. А теперь контрольный вопрос. Согласен ли президент Чехии отдать путину часть Чехии вместе с Запорожской и Херсонской обл? Или Си часть Китая?
Вот тут и рушится миф про "глобальность" конфликта. Украина Западу и Китаю не нужна и они не против чтобы граница рф проходила западнее, о чем уже громко вслух намекают.
То есть своей эту "глобальную войну" там не считают и проигрыш Украины вполне приемлим для всех сторон (кроме самой Украины). По принципу нет человека - нет проблемы. А попроси отдать часть Чехии, точка зрения резко сменится на противоположную.
Был бы конфликт глобальным, Запад бы приложил все усилия, чтобы отбросить окупантов на границы 2022 и не выглядеть проигравшими. Но поскольку глобальности тут нет им пофиг.
Аргумент, як то кажуть "не в бровь а в глаз". Погоджуюсь що наш конфлікт не є глобальним.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:............. А теперь контрольный вопрос. Согласен ли президент Чехии отдать путину часть Чехии вместе с Запорожской и Херсонской обл? Или Си часть Китая?
Вот тут и рушится миф про "глобальность" конфликта. Украина Западу и Китаю не нужна и они не против чтобы граница рф проходила западнее, о чем уже громко вслух намекают.
То есть своей эту "глобальную войну" там не считают и проигрыш Украины вполне приемлим для всех сторон (кроме самой Украины). По принципу нет человека - нет проблемы. А попроси отдать часть Чехии, точка зрения резко сменится на противоположную.
Был бы конфликт глобальным, Запад бы приложил все усилия, чтобы отбросить окупантов на границы 2022 и не выглядеть проигравшими. Но поскольку глобальности тут нет им пофиг.
Президент Чехии вполне может очутиться в такой ситуации. Так же, как в 1938. Си не может - он относится к главным игрокам. И вы сильно упрощаете. "Все усилия" прикладывают тогда, когда вопрос стоит ребром - мы или они. Причём тогда, когда речь идёт уже о военном решении вопроса с участием главных игроков. Пока этого нет идут дипломатические и пр. игры с возможными взаимными уступками. Уступки могут быть и за счёт второстепенных игроков.
а как же глобальный конфликт или Трамп не в курсе что путин согласно методички - враг США? Представьте что Рузвельт бы сказал "у меня одинаково хорошие отношения со Сталиным и Гитлером" как бы это было воспринято?
Путин - враг. Но не совсем. Есть более важные и опасные. В 1937-38 Рузвельт, в принципе, вполне мог бы так сказать. Чемберлен тоже говорил о дружбе с Гитлером. И со Сталиным дружить тоже, вроде, собирался, правда, очень уж неуверенно. А вот в 1940 это уже было невозможно. Для британцев. Для Рузвельта, скорее, уже в 42. Сегодня для нас - 42-й. Для Запада пока где-то 36-й.