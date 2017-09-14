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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1008910090100911009210093 ... 10095>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:19

Мамин батончик прокинувся і почав навалювати оналітику світового масштабу і такої ж глупості
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:53

Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7195093/

Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем. :(
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Орбан например за путина, и что Венгрию исключили из НАТО и ЕС?
раша при кремле тоже против США и Запада, но недвига у всех там, дети живут там, про рубли они и не слышали. Др. идиоты в раше, фин. уровнем ниже кремлёвских боятся НАТО, но отдыхают в Турции, Греции, Италии и др. странах НАТО.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:00

Гаряча фаза війни закінчиться цього року!©

  Wirująświatła написав:Американцам нужна чёткая дата, когда война прекратится. Поэтому внезапно для украинцев Зе обозначил ноябрь. Хотя все понимают, что это нереально.
А Гордон думає, що реально! :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:08

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Американцам нужна чёткая дата, когда война прекратится. Поэтому внезапно для украинцев Зе обозначил ноябрь. Хотя все понимают, что это нереально.
А Гордон думає, що реально! :D

Гордон всегда всё знает, но задним числом. И потом с умняком втирает всем, что типа встречался, разговаривал и ему сказали, но он не мог этого сказать)) БАЛАБОЛ.
Наши супер эксперты в ютубе др. друга начали обсирать и выдумывать басни про даты и др. бред. Открываешь Ютуб а там.... и окончание войны и пуйло проиграл войну и мы типа уже на F-16 летаем над кремлём и др. всякой херни. :P Интересно кто ещё этот ютуб с экспертами слушает? МАРАФОН №2))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:20

  Bobua написав:...........
А хто такі “ми”? 😳🙀😱

Мрії -- то окрема тема.
Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.
А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...
І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.

То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...

"Мы" это государство.
А кому "нам це не треба"?
Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле?
Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же.
И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия.
Обратите внимание, как здесь клеймили lapay, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, что lapay всегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться.
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:30

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.

В чём ?

Я також поставив питання. Відповісте на моє - відповім на ваше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:42

Игорь Алексеевич

Люди с мозгами ….. собрали вещи и уехали.


Напомните, вы сейчас где?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:46

  Wirująświatła написав:Запад и Китай предлагают отдать рф то что хочет путин (Запорожскую и Херсонскую обл). В этом всё несовпадение. А теперь контрольный вопрос. Согласен ли президент Чехии отдать путину часть Чехии вместе с Запорожской и Херсонской обл? Или Си часть Китая?

Вот тут и рушится миф про "глобальность" конфликта. Украина Западу и Китаю не нужна и они не против чтобы граница рф проходила западнее, о чем уже громко вслух намекают.

То есть своей эту "глобальную войну" там не считают и проигрыш Украины вполне приемлим для всех сторон (кроме самой Украины). По принципу нет человека - нет проблемы. А попроси отдать часть Чехии, точка зрения резко сменится на противоположную.

Был бы конфликт глобальным, Запад бы приложил все усилия, чтобы отбросить окупантов на границы 2022 и не выглядеть проигравшими. Но поскольку глобальности тут нет им пофиг.

Аргумент, як то кажуть "не в бровь а в глаз".
Погоджуюсь що наш конфлікт не є глобальним.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:46

  Wirująświatła написав:.............
А теперь контрольный вопрос. Согласен ли президент Чехии отдать путину часть Чехии вместе с Запорожской и Херсонской обл? Или Си часть Китая?

Вот тут и рушится миф про "глобальность" конфликта. Украина Западу и Китаю не нужна и они не против чтобы граница рф проходила западнее, о чем уже громко вслух намекают.

То есть своей эту "глобальную войну" там не считают и проигрыш Украины вполне приемлим для всех сторон (кроме самой Украины). По принципу нет человека - нет проблемы. А попроси отдать часть Чехии, точка зрения резко сменится на противоположную.

Был бы конфликт глобальным, Запад бы приложил все усилия, чтобы отбросить окупантов на границы 2022 и не выглядеть проигравшими. Но поскольку глобальности тут нет им пофиг.

Президент Чехии вполне может очутиться в такой ситуации. Так же, как в 1938.
Си не может - он относится к главным игрокам.
И вы сильно упрощаете.
"Все усилия" прикладывают тогда, когда вопрос стоит ребром - мы или они. Причём тогда, когда речь идёт уже о военном решении вопроса с участием главных игроков. Пока этого нет идут дипломатические и пр. игры с возможными взаимными уступками. Уступки могут быть и за счёт второстепенных игроков.

а как же глобальный конфликт или Трамп не в курсе что путин согласно методички - враг США? Представьте что Рузвельт бы сказал "у меня одинаково хорошие отношения со Сталиным и Гитлером" как бы это было воспринято?

Путин - враг. Но не совсем. :)
Есть более важные и опасные.
В 1937-38 Рузвельт, в принципе, вполне мог бы так сказать.
Чемберлен тоже говорил о дружбе с Гитлером. И со Сталиным дружить тоже, вроде, собирался, правда, очень уж неуверенно.
А вот в 1940 это уже было невозможно. Для британцев. Для Рузвельта, скорее, уже в 42.
Сегодня для нас - 42-й. Для Запада пока где-то 36-й.
ЛАД
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