На Луне)) Я ПОКА еще в Украине, жду отмашку. Но рад, что помог всем своим родственникам выехать за границу. Вначале Ой... как мы уедим и всё бросим. А теперь рады, что там живут, дети ходят в школу, всего хватает. Вначале переживали за своё брошенное имущество, а теперь им и оно по барабану, т.к. реально увидели, что в жизни главное. Сказали, почему мы были такими глупыми, верили в светлое будущее и ранее не свалили..
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Це не смішно, це печально. Зе взагалі має людей за бидно. Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
andrijk777 написав:Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
Какую из них?
Любую. Возможно даже ту про которую он и не думал. Какой план про мир, если он не услышит вначале слово народа. А то мы обсуждаем рашу и пуйло, а сами точно и не знаем про что говорится в оф.документах Власти про мир от имени народа.
ЛАД написав:Президент Чехии вполне может очутиться в такой ситуации. Так же, как в 1938.
В 1938 Захід(тодішній) боявся, не мав ресурсів, не мав можливостей захистити Чехословаччину. В 2022 Захід не боїться, має ресурси і має можливості. В США купа застарілої зброї! Чому не дати Україні сотні застарілих літаків, танків, гармат і т.д.? США УТИЛІЗУЄ зброю, але не дає її Україні!!!
Ніякий це не глобальний конфлікт. Єдина причина чому нам помагає Захід - це населення(виборці) Заходу. Вони тиснуть на політиків і політики змушені нам помагати.
І саме тому допомога зменшується. Україна переходить на 2-3 план, зникає з телевізорів і народу(виборцям) стає пофіг на нашу війну. Так само як сьогодні усім пофіг на Сирію. Через 2 роки допомога буде мізерна, але ви надійтесь на перемогу, треба ж вірити у хороше.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 13:27, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:......... Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
В чём ?
Я також поставив питання. Відповісте на моє - відповім на ваше.
Вот только не надо ставить условия. Ваш вопрос не особо интересен. Хотя бы для сдерживания России и чтобы продемонстрировать ей, что её возможности ограничены. И главное, что они уже давно и сильно помогают нам, т.е. точно причины есть. Возможно такие, о которых мы с вами даже не догадываемся. Т.е. это факт, не требующий моих объяснений. Мои объяснения в данном случае совершенно лишние, так, просто поговорить. Или вы считаете, что Запад даёт нам млрд. просто так, потому что ему некуда деньги девать?
А вы высказали личное мнение - "Україна(Зеленський) веде себе досить похабно", которое требует объяснений.
Аргумент, як то кажуть "не в бровь а в глаз". Погоджуюсь що наш конфлікт не є глобальним.
Прочитайте мой предыдущий пост. Не собираюсь и дальше доказывать вам с Виталием глобальность конфликта, в кот. наша война является локальным проявлением. Можете и дальше объяснять нашу войну "обидой" Путина или его личной ненавистью к Украине, как это делает Виталий.
Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает.
Це не смішно, це печально. Зе взагалі має людей за бидно. Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
До американцев план тоже не довели. О нём рассказали Вайдену. Харрис и Трампу. Или вы видели опубликованный план в американских СМИ? Именно официальный план, а не домыслы журналистов? Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?
andrijk777 написав:Єдина причина чому нам помагає Захід
Это миним.помощь от Запада для войны, которая сможет немного ослабить финансово рашу. Потом можно с ней вести переговоры про совместное сотрудничество, но уже по правилам и ценам западного бизнеса. Всех их устраивает пуйло и война на истощение, но не на уничтожение или распада раши. Точка в войне будет поставлена, когда будет достигнута та эконом и финанс. цель, которую определила для себя Америка и Запад.
ЛАД написав:До американцев план тоже не довели. О нём рассказали Вайдену. Харрис и Трампу. Или вы видели опубликованный план в американских СМИ? Именно официальный план, а не домыслы журналистов? Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?
До всех американцев можно и не доводить, а мир для Украины от гаранта мы должны знать. Или у нас воевать людям за мир, а про план для особых. Может там не мир, а продолжение войны под предлогом мира?.