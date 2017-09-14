Додано: Суб 28 вер, 2024 13:07

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: .........

Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно. .........Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли

В чём ? В чём ?

Я також поставив питання. Відповісте на моє - відповім на ваше. Я також поставив питання. Відповісте на моє - відповім на ваше.

Аргумент, як то кажуть "не в бровь а в глаз".

Погоджуюсь що наш конфлікт не є глобальним.

Вот только не надо ставить условия.Ваш вопрос не особо интересен.Хотя бы для сдерживания России и чтобы продемонстрировать ей, что её возможности ограничены. И главное, что онидавно и сильно помогают нам, т.е. точно причины есть. Возможно такие, о которых мы с вами даже не догадываемся. Т.е. это факт, не требующий моих объяснений. Мои объяснения в данном случае совершенно лишние, так, просто поговорить. Или вы считаете, что Запад даёт нам млрд. просто так, потому что ему некуда деньги девать?А вы высказалимнение - "", которое требует объяснений.Прочитайте мой предыдущий пост.Не собираюсь и дальше доказывать вам с Виталием глобальность конфликта, в кот. наша война является локальным проявлением.Можете и дальше объяснять нашу войну "обидой" Путина или его личной ненавистью к Украине, как это делает Виталий.