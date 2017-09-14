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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100901009110092100931009410095>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Напомните, вы сейчас где?
На Луне))
Я ПОКА еще в Украине, жду отмашку. Но рад, что помог всем своим родственникам выехать за границу. Вначале Ой... как мы уедим и всё бросим. А теперь рады, что там живут, дети ходят в школу, всего хватает. Вначале переживали за своё брошенное имущество, а теперь им и оно по барабану, т.к. реально увидели, что в жизни главное.
Сказали, почему мы были такими глупыми, верили в светлое будущее и ранее не свалили..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:ак уже был обзор.

Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает. :shock:

Це не смішно, це печально. Зе взагалі має людей за бидно. Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.

Какую из них?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:59

Байден не виконує свою обіцянку щодо України, - WSJ Джерело: https://censor.net/ua/n3512260
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:01

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.

Какую из них?
Любую. Возможно даже ту про которую он и не думал.
Какой план про мир, если он не услышит вначале слово народа. А то мы обсуждаем рашу и пуйло, а сами точно и не знаем про что говорится в оф.документах Власти про мир от имени народа.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:06

  ЛАД написав:Президент Чехии вполне может очутиться в такой ситуации. Так же, как в 1938.

В 1938 Захід(тодішній) боявся, не мав ресурсів, не мав можливостей захистити Чехословаччину.
В 2022 Захід не боїться, має ресурси і має можливості. В США купа застарілої зброї! Чому не дати Україні сотні застарілих літаків, танків, гармат і т.д.? США УТИЛІЗУЄ зброю, але не дає її Україні!!!

Ніякий це не глобальний конфлікт. Єдина причина чому нам помагає Захід - це населення(виборці) Заходу. Вони тиснуть на політиків і політики змушені нам помагати.

І саме тому допомога зменшується. Україна переходить на 2-3 план, зникає з телевізорів і народу(виборцям) стає пофіг на нашу війну. Так само як сьогодні усім пофіг на Сирію. Через 2 роки допомога буде мізерна, але ви надійтесь на перемогу, треба ж вірити у хороше. :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 13:27, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:07

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.

В чём ?

Я також поставив питання. Відповісте на моє - відповім на ваше.

Вот только не надо ставить условия.
Ваш вопрос не особо интересен.
Хотя бы для сдерживания России и чтобы продемонстрировать ей, что её возможности ограничены. И главное, что они уже давно и сильно помогают нам, т.е. точно причины есть. Возможно такие, о которых мы с вами даже не догадываемся. Т.е. это факт, не требующий моих объяснений. Мои объяснения в данном случае совершенно лишние, так, просто поговорить. Или вы считаете, что Запад даёт нам млрд. просто так, потому что ему некуда деньги девать?

А вы высказали личное мнение - "Україна(Зеленський) веде себе досить похабно", которое требует объяснений.

Аргумент, як то кажуть "не в бровь а в глаз".
Погоджуюсь що наш конфлікт не є глобальним.

Прочитайте мой предыдущий пост.
Не собираюсь и дальше доказывать вам с Виталием глобальность конфликта, в кот. наша война является локальным проявлением.
Можете и дальше объяснять нашу войну "обидой" Путина или его личной ненавистью к Украине, как это делает Виталий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:12

  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:ак уже был обзор.

Хотелось бы услышать этот план именно от гаранта, а не от блогеров, которые тоже его не видели и передают др. от друга что услышали где то и от кого то. Это просто уже становится не смешно, когда план доводят до американцев, но народ Украины про него ничего не знает. :shock:

Це не смішно, це печально. Зе взагалі має людей за бидно. Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.

До американцев план тоже не довели.
О нём рассказали Вайдену. Харрис и Трампу.
Или вы видели опубликованный план в американских СМИ?
Именно официальный план, а не домыслы журналистов?
Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Єдина причина чому нам помагає Захід
Это миним.помощь от Запада для войны, которая сможет немного ослабить финансово рашу. Потом можно с ней вести переговоры про совместное сотрудничество, но уже по правилам и ценам западного бизнеса. Всех их устраивает пуйло и война на истощение, но не на уничтожение или распада раши. Точка в войне будет поставлена, когда будет достигнута та эконом и финанс. цель, которую определила для себя Америка и Запад.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:До американцев план тоже не довели.
О нём рассказали Вайдену. Харрис и Трампу.
Или вы видели опубликованный план в американских СМИ?
Именно официальный план, а не домыслы журналистов?
Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?

До всех американцев можно и не доводить, а мир для Украины от гаранта мы должны знать.
Или у нас воевать людям за мир, а про план для особых. Может там не мир, а продолжение войны под предлогом мира?.
Игорь Алексеевич
 
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