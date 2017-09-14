ЛАД написав:Хотя бы для сдерживания России и чтобы продемонстрировать ей, что её возможности ограничены. И главное, что они уже давно и сильно помогают нам, т.е. точно причины есть. Возможно такие, о которых мы с вами даже не догадываемся. Т.е. это факт, не требующий моих объяснений. Мои объяснения в данном случае совершенно лишние, так, просто поговорить. Или вы считаете, что Запад даёт нам млрд. просто так, потому что ему некуда деньги девать?
А вы высказали личное мнение - "Україна(Зеленський) веде себе досить похабно", которое требует объяснений.
Ви не зрозуміли питання. Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен". Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики.
І давайте відразу упустимо "моральну сторону" цього питання. З точки зору справедливості Зе напевно правий. Але нажаль ні "моралі" ні "справедливості" в політиці немає.
ЛАД написав:Президент Чехии вполне может очутиться в такой ситуации. Так же, как в 1938.
В 1938 Захід(тодішній) боявся, не мав ресурсів, не мав можливостей захистити Чехословаччину. В 2022 Захід не боїться, має ресурси і має можливості. В США купа застарілої зброї! Чому не дати Україні сотні застарілих літаків, танків, гармат і т.д.? США УТИЛІЗУЄ зброю, але не дає її Україні!!!
Ніякий це не глобальний конфлікт. Єдина причина чому нам помагає Захід - це населення(виборці) Заходу. Вони тиснуть на політиків і політики змушені нам помагати.
І саме тому допомога зменшується. Україні переходить на 2-3 план, зникає з телевізорів і народу(виборцям) стає пофіг на нашу війну. Так само як сьогодні усім пофіг на Сирію. Через 2 роки допомога буде мізерна, але ви надійтесь на перемогу, треба ж вірити у хороше.
Простите, детский сад. В 1938 Запад боялся не Гитлера, а войны. Они ещё слишком хорошо помнили кровавую первую мировую и к чему она привела. У них были и ресурсы и можливості. Не было только решимости и желания остановить Гитлера. Надеялись "пропетлять между капельками" и направить Гитлера на восток. И сегодня Запад боится. Ядерной войны. А "населення(виборці) Заходу"... "Вони тиснуть на політиків і політики змушені нам помагати". "Меньше читайте советских газет". Они, вероятно, сочувствуют нам, но совсем не "тиснуть на політиків". Или вы видели миллионные демонстрации с требованием поддержки Украины? В Германии, например, достаточно много не особо довольных этой поддержкой и желающих мир даже в ущерб Украине, ценой территориальных уступок. Цитаты искать не буду, посмотрите сами.
Wirująświatła написав:На чью либо помощь в случае провала не рассчитывать. Возможно нам бы увеличили помощь при успехе в курской области. И риторика была бы оптимистичнее.
"Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку незалежно від того, хто виграє президентські перегони, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг. Але Байден не заповнює прогалини", - йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Джерело: https://censor.net/ua/n3512260
ЛАД написав:Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?
Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.
Особенно пан Трамп. Утром может одно сказать, вечером сделать другое. Но американским хомячкам (его сторонникам) нравится, ну ради бога. Жаль только что от их выбора многие вещи в мире зависят (и речь даже не об Украине, а вообще, типо Америка глобальный лидер же ).
ЛАД написав:Пока этого нет идут дипломатические и пр. игры с возможными взаимными уступками. Уступки могут быть и за счёт второстепенных игроков.
терки между отдельными странами были всегда. В конфликт они превращаются когда дипломатические пути решения исчерпаны (и то не всегда). Между какими странами исчерпана мировая дипломатия? Сирия, Иран, Белорусь, Сев.Корея и рф. Маловато для "глобального конфликта". Тем более кроме рф никто из них на территории соседей не претендует.
ЛАД написав:В Германии, например, достаточно много не особо довольных этой поддержкой и желающих мир даже в ущерб Украине, ценой территориальных уступок.
именно, что говорит о локальности конфликта. Ни одна страна мира не пострадает если границы с рф пройдет по Днепру/Збручу. Кроме Украины конечно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 13:44, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:........... Ви не зрозуміли питання. Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен". Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики.
І давайте відразу упустимо "моральну сторону" цього питання. З точки зору справедливості Зе напевно правий. Але нажаль ні "моралі" ні "справедливості" в політиці немає.
Не повинен. Але помагає. Чому? З "моралі"? Ні. Це смішно. Помагає, бо йому це вигідно, потрібно. Не було б потрібно, не допомагав би. В результаті він вирішує свої задачі за наш рахунок. За рахунок життів наших людей, знищення наших міст, нашої промисловості і енергетики, за рахунок наших дітей. На мій погляд, в такій ситуації Зеленський правильно "вимагає зброї, вимагає підтримки". А "похабно" веде себе саме Захід. Інша річ, що, на жаль, його вимоги не змінять докорінно позиції і підходи Заходу. Це, вочевидь, марні зусилля.
P.s. Я так понимаю, что ни вы, ни Виталий Арестовича не послушали. Напрасно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.