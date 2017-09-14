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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10092100931009410095>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:42

  ЛАД написав:В 1938 Запад боялся не Гитлера, а войны. Они ещё слишком хорошо помнили кровавую первую мировую и к чему она привела. У них были и ресурсы и можливості. Не было только решимости и желания остановить Гитлера. Надеялись "пропетлять между капельками" и направить Гитлера на восток.

А у вам відсутність елементарної логіки. Включіть мозок хоча б на 10%.
Якщо у них були "ресурсы и можливості" то чому вони її не захистили? Чому вони її злили Гітлеру? Тим самим СИЛЬНО підсилили Гітлера і втратили союзника!
Це ж елементарна логіка!!!
Такі вони були ідіоти що подарували своєму ворогу Чехословаччину, маючи "ресурсы и можливості"? "просто не хотіли воювати" - це не пояснення. Можна було помагати Чехословаччині зброєю. Чому не помагали?
  ЛАД написав:И сегодня Запад боится. Ядерной войны.

Що ви розумієте під "Заходом"? Конкретно Байден, Трамп, Гарріс, Шольц, Макрон і т.д. не бояться ядерної війни. Зніміть лапшу з вух.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:43

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну а решта часу - відпочиваємо))

Отака реальна потужна потужність на Марсі! :)

Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...

Та яке!
Так само, як і вам - затримують!

Я кажу, що в такий спосіб вирішили "боротися" з сзч - призупинити/заморозити відпустки і тягну з виплатами...🤦🏻🤬🤬🤬

стесняюсь спросить а "дополнительное вознаграждение" это за рубание дров или за отдых?
кстати возможно "сыны будивельныка" через месяца 2 подтянутся на Марс вместо "дополнительного вознаграждения" как и хотел Долярчик...
...да 9 классов таки не дают понимания откуда берутся деньги...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви не зрозуміли питання. Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен".
Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики.
Ну по-перше, захід міг не допустити вторгнення взагалі. По друге мабуть у 22 му к Стамбулі були запевнення ( на жаль на рівні Будапештського меморандуму) що миритися з Росією не треба, ви воюйте а ми допоможемо, перемога близько. Жодна нормальна людина не вважала, що можна побороти расію самтужки.По факту кинули. А по трете військовий союз расії, Білорусі та України міг би стати реальною другою силою в світі.І Захід все робив щоб такого не сталося після розпаду СРСР.
Тому захід повинен або визнати свою гнілу натуру і заявити, що ми не гідні демократичного світу, НАТО та ЄС, наскільки він міг, він нас використав для послаблення расії а далі умиває руки. Або стулити пельку і робити все для поразки расії. Дивує, що Зеленський навпаки веде себе дуже чемно з "партнерами"
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?

Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.

Они опубликовали план Зеленского?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:50

  andrijk777 написав:Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен".
Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики.
почему так происходит? Запад уверен что конфликт локальный, да неприятно но для них не критично. Немного оружия дают скорее для того чтобы сбить у путина желание наступать.

Зеленский с чего то решил что конфликт глобальный, что мы защищаем Европу и США от мирового зла - путина, поэтому нам должны помогать. Запад эту точку зрения не разделяет. Возможно в 2022 и были такие настроения, но не теперь. И когда Зеленский что то требует для них это наглость.

1й шаг к перемирию признать что конфликт локальный и никакие саммиты мира его не закончат. Нужно садиться за стол переговоров, спорить сутками до усрачки, искать какие то компромисы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 13:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:51

Міністри підмітають вулиці ©

  detroytred написав:
  Успіх написав:Ага, тренують... на рубанні дров!😁😁😁

За таким приводом? 😁

Це норм, бо дзвонити в колокола буде демаскувати позиції.

Воно звичайно весело :D
Але!!!
Але скільки ми вже могли пі дарів знищити, якщо б не дрова рубали, а скиди з дронів на голови їм кидали!
Тобто, займались своєю спеціальністю!

Але ж це армія на Марсі!
Все йде за планом!©🤦
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:55

А їх би могло не бути, якщо б вчасно почали демобілізовувати

  Wirująświatła написав:В таких мелочах и проявляется что нет никакого глобального конфликта.
От ти це☝️100500раз доказуєш...

А я доказую, що ДЕмобілізацію можна було плавно/по-трошки(7-10К/міс) проводити вже через рік після повномасштабки!

Доказано 100к+ сзчениками, без яких все одно воюємо!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:искать какие то компромисы.

Ніякі компроміси без "гарантів" не варті й туалетного паперу. А "гарантами" ніхто не хоче бути
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:57

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:искать какие то компромисы.

Ніякі компроміси без "гарантів" не варті й туалетного паперу. А "гарантами" ніхто не хоче бути

грузии кто гарантии дал? молдове?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:01

  Успіх написав:А я доказую, що ДЕмобілізацію можна було плавно/по-трошки(7-10К/міс) проводити вже через рік після повномасштабки!
ты не понимаешь)

путь к дембелю такой. 1. признать что конфликт локальный и ни один саммит его не остановит. 2. садиться за стол переговоров обсуждать тысячи вариантов его завершения, из которых найти один более/менее приемлимый для обеих сторон (из всех вариантов зла выбрать наименьшее). 3. дембель.

желание АП воевать до границ 1991 или 2022 означает что дембеля не будет никогда. Кое кто возомнил себя мессией защищающим весь мир от зла. Мир не очень с этим согласен, особенно если за защиту надо регулярно башлять.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10092100931009410095>
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